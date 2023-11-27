Для реакторов АЭС "Росатома" создадут первый российский гайковерт
Первый российский гайковерт для реакторов АЭС "Росатома" создадут в 2024 году
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Стенд госкорпорации "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Холдинг KMZ планирует в 2024 году сделать первый отечественный образец гайковерта - оборудования, критически важного для обеспечения работы реакторов АЭС, построенных по российским проектам. Об этом сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.
Гайковертами называются механизмы для уплотнения корпусов ядерных реакторов АЭС. Без гайковерта невозможно снять крышку реактора типа ВВЭР (основного продукта "Росатома" в области атомной энергетики), чтобы, например, проводить перегрузку ядерного топлива. Поэтому наличие гайковертов критически важно.
"Пока заняты модернизацией немецкого гайковерта. Это полный реинжиниринг, замена программного обеспечения и переход на наши комплектующие. Через полгода первый образец будет готов. До конца 2024 года рассчитываем сделать и первый полностью российский образец и поставить его "Атомстройэкспорту", - отметил Даниленко.
По его словам, для атомных реакторов сейчас холдинг изготавливает гайковерты нескольких типов: от главного диаметром пять метров до вспомогательных метровых. Это изделие раньше закупалось у немецкой компании Siempelcamp, а в советские времена производилось на Ижорском заводе.
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"Сегодня мы эту тему подхватили. И в партнерстве с компанией из этой отрасли мы являемся единственными поставщиками этих агрегатов в России", - сказал Даниленко.
Он назвал две задачи, стоящие перед холдингом по этой тематике: полностью импортозаместить немецкое изделие и поставить гайковерты для всех строящихся при участии России АЭС в мире.
"Атомстройэкспорт" - управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом", выполняющего проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах.