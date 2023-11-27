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В Ростовской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 27.11.2023
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12:55 27.11.2023 (обновлено: 12:56 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/rezhim-1912089992.html
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 27.11.2023
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введен в Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:55
2023-11-27T12:56
ростовская область
происшествия
василий голубев
таганрог
сильный шторм на черноморском побережье россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале. "В Ростовской области в связи с неблагоприятными погодными условиями службы экстренного реагирования функционируют в режиме повышенной готовности. Для организации помощи людям привлечены более 5,5 тысячи специалистов служб экстренного реагирования", - написал он. В ряде муниципалитетов силы ЧС борются с последствиями погодных явлений. Из-за подтоплений закрыто движение на участке дороги Ейск-Азов. На данный момент за помощью к спасателям обратились жители хуторов Морской Чулек, Задонье, Береговой и Дугино, эвакуировано около 20 человек. "Из-за повреждения сетей без электроэнергии в Ростовской области остались около 100 тысяч жителей. Проводятся восстановительные работы. Работает 113 аварийных бригад", - добавил Голубев.Ранее спасатели распространили штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Ростовской области. На выходных и в понедельник синоптики прогнозировали сильный дождь с мокрым снегом и ветер с порывами местами до 29 метров в секунду. В понедельник сильный ветер массово повалил деревья в Ростове-на- Дону, ряд территорий оказались подтоплены. В Таганроге из-за сильного ветра часть школ перевели на дистанционный формат обучения. В регионе без света остаются около 100 тысяч жителей области.
https://ria.ru/20231127/shtorm-1912062419.html
ростовская область
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ростовская область, происшествия, василий голубев, таганрог, сильный шторм на черноморском побережье россии
Ростовская область, Происшествия, Василий Голубев, Таганрог, Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПоследствия непогоды на юге России
Последствия непогоды на юге России - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.
"В Ростовской области в связи с неблагоприятными погодными условиями службы экстренного реагирования функционируют в режиме повышенной готовности. Для организации помощи людям привлечены более 5,5 тысячи специалистов служб экстренного реагирования", - написал он.
В ряде муниципалитетов силы ЧС борются с последствиями погодных явлений. Из-за подтоплений закрыто движение на участке дороги Ейск-Азов. На данный момент за помощью к спасателям обратились жители хуторов Морской Чулек, Задонье, Береговой и Дугино, эвакуировано около 20 человек.
"Из-за повреждения сетей без электроэнергии в Ростовской области остались около 100 тысяч жителей. Проводятся восстановительные работы. Работает 113 аварийных бригад", - добавил Голубев.
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Ранее спасатели распространили штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Ростовской области. На выходных и в понедельник синоптики прогнозировали сильный дождь с мокрым снегом и ветер с порывами местами до 29 метров в секунду.
В понедельник сильный ветер массово повалил деревья в Ростове-на- Дону, ряд территорий оказались подтоплены. В Таганроге из-за сильного ветра часть школ перевели на дистанционный формат обучения. В регионе без света остаются около 100 тысяч жителей области.
 
Ростовская областьПроисшествияВасилий ГолубевТаганрогСильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
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