https://ria.ru/20231127/rezhim-1912089992.html
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 27.11.2023
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введен в Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:55
2023-11-27T12:55
2023-11-27T12:56
ростовская область
происшествия
василий голубев
таганрог
сильный шторм на черноморском побережье россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912061414_0:275:3090:2013_1920x0_80_0_0_ba6cf87d62878ccc3ad9cb102128ac06.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале. "В Ростовской области в связи с неблагоприятными погодными условиями службы экстренного реагирования функционируют в режиме повышенной готовности. Для организации помощи людям привлечены более 5,5 тысячи специалистов служб экстренного реагирования", - написал он. В ряде муниципалитетов силы ЧС борются с последствиями погодных явлений. Из-за подтоплений закрыто движение на участке дороги Ейск-Азов. На данный момент за помощью к спасателям обратились жители хуторов Морской Чулек, Задонье, Береговой и Дугино, эвакуировано около 20 человек. "Из-за повреждения сетей без электроэнергии в Ростовской области остались около 100 тысяч жителей. Проводятся восстановительные работы. Работает 113 аварийных бригад", - добавил Голубев.Ранее спасатели распространили штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Ростовской области. На выходных и в понедельник синоптики прогнозировали сильный дождь с мокрым снегом и ветер с порывами местами до 29 метров в секунду. В понедельник сильный ветер массово повалил деревья в Ростове-на- Дону, ряд территорий оказались подтоплены. В Таганроге из-за сильного ветра часть школ перевели на дистанционный формат обучения. В регионе без света остаются около 100 тысяч жителей области.
https://ria.ru/20231127/shtorm-1912062419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, происшествия, василий голубев, таганрог, сильный шторм на черноморском побережье россии
Ростовская область, Происшествия, Василий Голубев, Таганрог, Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости.
Режим повышенной готовности введен в Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале
.
"В Ростовской области в связи с неблагоприятными погодными условиями службы экстренного реагирования функционируют в режиме повышенной готовности. Для организации помощи людям привлечены более 5,5 тысячи специалистов служб экстренного реагирования", - написал он.
В ряде муниципалитетов силы ЧС борются с последствиями погодных явлений. Из-за подтоплений закрыто движение на участке дороги Ейск-Азов. На данный момент за помощью к спасателям обратились жители хуторов Морской Чулек, Задонье, Береговой и Дугино, эвакуировано около 20 человек.
"Из-за повреждения сетей без электроэнергии в Ростовской области остались около 100 тысяч жителей. Проводятся восстановительные работы. Работает 113 аварийных бригад", - добавил Голубев.
На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю наблюдений
Ранее спасатели распространили штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Ростовской области. На выходных и в понедельник синоптики прогнозировали сильный дождь с мокрым снегом и ветер с порывами местами до 29 метров в секунду.
В понедельник сильный ветер массово повалил деревья в Ростове-на- Дону, ряд территорий оказались подтоплены. В Таганроге
из-за сильного ветра часть школ перевели на дистанционный формат обучения. В регионе без света остаются около 100 тысяч жителей области.