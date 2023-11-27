https://ria.ru/20231127/rezhim-1912089992.html

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 27.11.2023

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введен в Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:55

2023-11-27T12:55

2023-11-27T12:56

ростовская область

происшествия

василий голубев

таганрог

сильный шторм на черноморском побережье россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале. "В Ростовской области в связи с неблагоприятными погодными условиями службы экстренного реагирования функционируют в режиме повышенной готовности. Для организации помощи людям привлечены более 5,5 тысячи специалистов служб экстренного реагирования", - написал он. В ряде муниципалитетов силы ЧС борются с последствиями погодных явлений. Из-за подтоплений закрыто движение на участке дороги Ейск-Азов. На данный момент за помощью к спасателям обратились жители хуторов Морской Чулек, Задонье, Береговой и Дугино, эвакуировано около 20 человек. "Из-за повреждения сетей без электроэнергии в Ростовской области остались около 100 тысяч жителей. Проводятся восстановительные работы. Работает 113 аварийных бригад", - добавил Голубев.Ранее спасатели распространили штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Ростовской области. На выходных и в понедельник синоптики прогнозировали сильный дождь с мокрым снегом и ветер с порывами местами до 29 метров в секунду. В понедельник сильный ветер массово повалил деревья в Ростове-на- Дону, ряд территорий оказались подтоплены. В Таганроге из-за сильного ветра часть школ перевели на дистанционный формат обучения. В регионе без света остаются около 100 тысяч жителей области.

https://ria.ru/20231127/shtorm-1912062419.html

ростовская область

таганрог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростовская область, происшествия, василий голубев, таганрог, сильный шторм на черноморском побережье россии