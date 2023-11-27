https://ria.ru/20231127/reyting-1911998660.html

Названы регионы — лидеры по способности населения накопить миллион рублей

Названы регионы — лидеры по способности населения накопить миллион рублей - РИА Новости, 27.11.2023

Названы регионы — лидеры по способности населения накопить миллион рублей

Жители Чукотки, Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области быстрее других могут накопить миллион рублей, откладывая десятую часть медианной... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T00:16

2023-11-27T00:16

2023-11-27T01:10

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риа рейтинг

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Жители Чукотки, Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области быстрее других могут накопить миллион рублей, откладывая десятую часть медианной зарплаты, свидетельствует исследование РИА Новости*.Дольше всех копить миллион рублей придется жителям Ингушетии, Чечни и Карачаево-Черкесии, при этом каждый десятый работник в России не сможет накопить миллион даже за 15 лет работы.Накопления Согласно данным Банка России, объем вкладов населения с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года вырос в реальном выражении на 17%, а в денежном выражении средства населения в банках увеличились на 7,7 триллиона рублей. В пересчете на душу населения объем вкладов составил порядка 280 тысяч рублей. Однако зачастую требуется накопить намного большую сумму. Банковский вклад в большинстве случаев выступает основным инструментом для формирования сбережений, однако существуют и другие формы накоплений — недвижимость, инвестиции в фондовый рынок, разного рода страховые продукты. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы, выступает количество лет, необходимых для накопления миллиона рублей работником с медианной зарплатой. Предполагалось, что он откладывает 10% от заработка каждый месяц, накопления не тратятся и размещены на банковском вкладе, а проценты капитализируются каждый месяц. Процентная ставка по депозитам бралась соответствующей федеральному округу, в который входит регион.Согласно исследованию, среднестатистическому работнику в России, чтобы накопить миллион рублей, нужно чуть более 10 лет. В рейтинге учтены все регионы, при этом данных для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей нет. Лидеры Возглавил рейтинг Чукотский автономный округ, жителям которого для накопления миллиона рублей нужно всего 5 лет и 4 месяца. При этом лишь 1,2% жителей Чукотки не смогут накопить миллион рублей за 15 лет стажа.На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ (5 лет 11 месяцев), на третьем — Магаданская область (6 лет 1 месяц).Москва заняла в рейтинге четвертую строчку: средний житель столицы накопит миллион рублей за 6 лет и 5 месяцев. Жителям Санкт-Петербурга для этого потребуется 7 лет и 10 месяцев, город замыкает первую десятку рейтинга.В топ-10 также вошла Камчатка с показателем 7 лет и 1 месяц, при этом в регионе практически нет людей (0,0%), которые не смогут накопить миллион за 15 лет работы. "Стоит отметить, что в богатых регионах реальные накопления могут быть даже более быстрыми, так как зарплаты позволяют откладывать не 10%, а более высокую долю от зарплат, при этом в бедных регионах даже 10% от небольшой медианной зарплаты порой сберечь трудно, так как сложно отказаться от базовых трат", - говорится в пояснительной записке к рейтингу.Аутсайдеры Замыкает рейтинг Ингушетия, жителям которой для накопления миллиона рублей нужно 15,5 года. При этом более 40% жителей республики не смогут накопить миллион и за этот срок.На предпоследнем месте — Чечня (15 лет и 1 месяц), накопить миллион за 15 лет не смогут 41,4% жителей региона. Жителям Карачаево-Черкесии для этого нужно 14 лет и 7 месяцев, при этом 33,5% жителей республики не смогут накопить миллион за 15 лет."В нижней части рейтинга расположились преимущественно северокавказские регионы, где исторически невысокие зарплаты, согласно официальной статистике. Согласно принятым в исследовании условиям, в этих республиках копить миллион нужно 14-15 лет, что почти в три раза дольше, чем в лидирующей Чукотке", - говорится в пояснительной записке.ПрогнозЭксперты отмечают, что в текущем рейтинге насчитывается 20 регионов, где копить миллион рублей нужно меньше 10 лет, при этом в исследовании 2021 года таких регионов было только четыре.В большинстве регионов сделать необходимые накопления можно менее чем за 12 лет, против более 20 лет в исследовании 2021 года. "В среднесрочной перспективе можно ожидать прогресса в части возможностей накопления крупных сумм. Основным позитивным фактором может стать рост заработной платы, в том числе и рост медианных зарплат на фоне рекордно низкой безработицы", - заключают эксперты.Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20231119/peskov-1910382996.html

https://ria.ru/20231124/veb-1911710546.html

https://ria.ru/20231122/doklad-1910942569.html

россия

чукотка

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россия, чукотка, донецкая народная республика, экономика, риа рейтинг