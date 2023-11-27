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"Аэрофлот" отменил пять рейсов между Москвой и Петербургом из-за непогоды
"Аэрофлот" отменил пять рейсов между Москвой и Петербургом из-за непогоды - РИА Новости, 27.11.2023
"Аэрофлот" отменил пять рейсов между Москвой и Петербургом из-за непогоды
Авиакомпания "Аэрофлот" отменила пять рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом 27 ноября из-за метеоусловий в аэропорту "Пулково", сообщил перевозчик. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T19:24
2023-11-27T19:24
2023-11-27T19:33
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила пять рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом 27 ноября из-за метеоусловий в аэропорту "Пулково", сообщил перевозчик.""Аэрофлот" принял решение об отмене следующих рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом за 27.11.2023: SU016/017, SU022/023, SU024/025, SU026/027, SU030/031",- говорится в сообщении.Кроме того, два рейса SU016 и SU022 Москва - Санкт-Петербург вернулись в аэропорт вылета также в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту "Пулково" и отсутствием благоприятного прогноза на ближайшее время.
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москва, аэрофлот, пулково (аэропорт), санкт-петербург, новости - туризм
Туризм, Москва, Аэрофлот, Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург, Новости - Туризм
"Аэрофлот" отменил пять рейсов между Москвой и Петербургом из-за непогоды
"Аэрофлот" отменил 5 рейсов между Москвой и Петербургом из-за непогоды в Пулково