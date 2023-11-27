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В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов - РИА Новости, 27.11.2023
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07:35 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/reysy-1912017184.html
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов - РИА Новости, 27.11.2023
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов
По меньшей мере 35 авиарейсов задержаны и еще четыре отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T07:35
2023-11-27T07:35
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 35 авиарейсов задержаны и еще четыре отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание". По информации на 07.24 мск, во "Внуково" задержаны 14 рейсов и три отменены, в "Домодедово" задержаны 14 рейсов и один отменен, в "Шереметьево" задержаны семь рейсов. В субботу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в воскресенье вечером в Москве поднимется "черная" метель, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, за сутки может выпасть до 26,5 миллиметра осадков - 50% от месячной нормы.
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евгений тишковец, москва
Евгений Тишковец, Москва
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов

В "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево" задержали или отменили более 40 рейсов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 35 авиарейсов задержаны и еще четыре отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание".
По информации на 07.24 мск, во "Внуково" задержаны 14 рейсов и три отменены, в "Домодедово" задержаны 14 рейсов и один отменен, в "Шереметьево" задержаны семь рейсов.
Вид на аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Рейсы в аэропорту Сочи задерживаются
26 ноября, 23:14
В субботу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в воскресенье вечером в Москве поднимется "черная" метель, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, за сутки может выпасть до 26,5 миллиметра осадков - 50% от месячной нормы.
 
Евгений ТишковецМосква
 
 
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