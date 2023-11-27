https://ria.ru/20231127/reysy-1912017184.html

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов - РИА Новости, 27.11.2023

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов

По меньшей мере 35 авиарейсов задержаны и еще четыре отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T07:35

2023-11-27T07:35

2023-11-27T07:35

евгений тишковец

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204586_0:68:3399:1980_1920x0_80_0_0_a36ab8d340c3f23b71f242fb52b5b486.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 35 авиарейсов задержаны и еще четыре отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание". По информации на 07.24 мск, во "Внуково" задержаны 14 рейсов и три отменены, в "Домодедово" задержаны 14 рейсов и один отменен, в "Шереметьево" задержаны семь рейсов. В субботу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в воскресенье вечером в Москве поднимется "черная" метель, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, за сутки может выпасть до 26,5 миллиметра осадков - 50% от месячной нормы.

https://ria.ru/20231126/reysy-1911994981.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгений тишковец, москва