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В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов - РИА Новости, 27.11.2023
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов
По меньшей мере 35 авиарейсов задержаны и еще четыре отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T07:35
2023-11-27T07:35
2023-11-27T07:35
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 35 авиарейсов задержаны и еще четыре отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание". По информации на 07.24 мск, во "Внуково" задержаны 14 рейсов и три отменены, в "Домодедово" задержаны 14 рейсов и один отменен, в "Шереметьево" задержаны семь рейсов. В субботу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в воскресенье вечером в Москве поднимется "черная" метель, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, за сутки может выпасть до 26,5 миллиметра осадков - 50% от месячной нормы.
https://ria.ru/20231126/reysy-1911994981.html
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евгений тишковец, москва
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов
В "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево" задержали или отменили более 40 рейсов