https://ria.ru/20231127/remont-1912247665.html

Капитальный ремонт 10 школ проведут в Ульяновской области

Капитальный ремонт 10 школ проведут в Ульяновской области - РИА Новости, 27.11.2023

Капитальный ремонт 10 школ проведут в Ульяновской области

Капитальный ремонт проведут в 10 школах Ульяновской области в рамках федеральной программы, запущенной в регионах по поручению президента России Владимира... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T22:42

2023-11-27T22:42

2023-11-27T22:42

ульяновская область

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Капитальный ремонт проведут в 10 школах Ульяновской области в рамках федеральной программы, запущенной в регионах по поручению президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.По словам министра просвещения и воспитания Ульяновской области Натальи Семеновой, от региона в министерство просвещения РФ были направлены две заявки, которые рассчитаны на двухлетний и однолетний цикл реализации программы."Так, за 2024-2025 годы мы планируем отремонтировать три школы и еще семь школ за 2024 год. Стоит отметить, что за три года в рамках программы "Модернизация школьных систем образования" планируется отремонтировать 52 общеобразовательные организации Ульяновской области. По поручению губернатора Алексея Русских акцент был сделан на сельские школы и здания, требующие срочного ремонта", – цитирует пресс-служба Семенову.Она добавила, что при каждой школе будет создана комиссия, в которую также войдут родители и педагоги учебных заведений. В их полномочия будут включены обязанности по отслеживанию выполненных работ.По информации профильного ведомства, в двухлетний цикл вошли следующие общеобразовательные организации: Инзенская школа №1, гимназия №2 и Большенагаткинская средняя школа им. Героя Советского Союза В.А. Любавина Цильнинского района. В однолетний цикл в 2024 году вошли: Николаевская средняя школа, лицей №40 при УлГУ, Барышская школа №4, Вешкаймский лицей им. Б.П. Зиновьева при УлГТУ, гимназия №1 имени В.И. Ленина, Павловская средняя школа №1 и кадетская школа №7 им. В.В. Кашкадамовой.Капитальный ремонт в соответствии с федеральными требованиями предполагает обновление фасада, замену кровли и окон, ремонт пищеблока, спортзала и кабинетов. Программа также подразумевает масштабное развитие школ: закупку оборудования, повышение квалификации учителей. На всех этапах к обсуждению проекта новой школы подключаются родители и школьники.

https://ria.ru/20231127/natsproekt-1912247491.html

https://ria.ru/20230929/kapremont-1899526913.html

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общество, ульяновская область, владимир путин, алексей русских, россия