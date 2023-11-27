https://ria.ru/20231127/reb-1912011722.html

Российские военные поразили станцию РЭБ "Буковель-АД" и блиндаж ВСУ

Российские военные поразили станцию РЭБ "Буковель-АД" и блиндаж ВСУ - РИА Новости, 27.11.2023

Российские военные поразили станцию РЭБ "Буковель-АД" и блиндаж ВСУ

Российские войска на донецком направлении поразили станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД" и блиндаж ВСУ, уничтожили склад боеприпасов противника в районе РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T05:03

2023-11-27T05:03

2023-11-27T05:36

красногоровка

вадим астафьев

вооруженные силы украины

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении поразили станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД" и блиндаж ВСУ, уничтожили склад боеприпасов противника в районе Красногоровки, сообщил РИА Новости начальник группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.Подразделение группировки войск "Юг" продолжают выполнять боевые задачи на донецком направлении специальной военной операции, отметил он."Артиллерийскими расчетами общевойсковых соединений поражены станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД", а также два пикапа и блиндаж подразделений 79-й десанто-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Артиллерийскими подразделениями уничтожен склад боеприпасов противника в районе Красногоровки", - сказал начальник пресс-центра группировки.

красногоровка

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2023

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красногоровка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, в мире