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Столтенберг прокомментировал начало ратификации вступления Швеции в НАТО - РИА Новости, 27.11.2023
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14:23 27.11.2023 (обновлено: 14:44 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/ratifikatsiya-1912128553.html
Столтенберг прокомментировал начало ратификации вступления Швеции в НАТО
Столтенберг прокомментировал начало ратификации вступления Швеции в НАТО - РИА Новости, 27.11.2023
Столтенберг прокомментировал начало ратификации вступления Швеции в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал начало в парламенте Турции процесса ратификации членства Швеции, рассчитывает на скорое завершение ратификации в... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:23
2023-11-27T14:44
в мире
швеция
турция
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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал начало в парламенте Турции процесса ратификации членства Швеции, рассчитывает на скорое завершение ратификации в Турции и Венгрии."Я приветствую начало процесса ратификации в парламенте Турции. Мы ждем, что процессы ратификации в Турции и Венгрии завершатся как можно скорее", - сказал он.
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
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в мире, швеция, турция
В мире, Швеция, Турция
Столтенберг прокомментировал начало ратификации вступления Швеции в НАТО

Столтенберг приветствовал начало ратификации в Турции членства Швеции в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал начало в парламенте Турции процесса ратификации членства Швеции, рассчитывает на скорое завершение ратификации в Турции и Венгрии.
"Я приветствую начало процесса ратификации в парламенте Турции. Мы ждем, что процессы ратификации в Турции и Венгрии завершатся как можно скорее", - сказал он.
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