https://ria.ru/20231127/ratifikatsiya-1912128553.html

Столтенберг прокомментировал начало ратификации вступления Швеции в НАТО

Столтенберг прокомментировал начало ратификации вступления Швеции в НАТО - РИА Новости, 27.11.2023

Столтенберг прокомментировал начало ратификации вступления Швеции в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал начало в парламенте Турции процесса ратификации членства Швеции, рассчитывает на скорое завершение ратификации в... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:23

2023-11-27T14:23

2023-11-27T14:44

в мире

швеция

турция

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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал начало в парламенте Турции процесса ратификации членства Швеции, рассчитывает на скорое завершение ратификации в Турции и Венгрии."Я приветствую начало процесса ратификации в парламенте Турции. Мы ждем, что процессы ратификации в Турции и Венгрии завершатся как можно скорее", - сказал он.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

швеция

турция

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в мире, швеция, турция