https://ria.ru/20231127/raskol-1912008909.html

The Washington Post сообщила о расколе в офисе Байдена

The Washington Post сообщила о расколе в офисе Байдена - РИА Новости, 27.11.2023

The Washington Post сообщила о расколе в офисе Байдена

Внутри офиса президента США Джо Байдена произошел раскол на два лагеря во мнениях относительно палестино-израильского конфликта, который стал одним из самых... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T03:42

2023-11-27T03:42

2023-11-27T05:31

сша

израиль

вашингтон (штат)

джо байден

энтони блинкен

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Внутри офиса президента США Джо Байдена произошел раскол на два лагеря во мнениях относительно палестино-израильского конфликта, который стал одним из самых сложных кризисов за все его президентство, сообщает издание Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц.По информации газеты, около 20 обеспокоенных сотрудников Белого дома ранее в ноябре запросили встречу с советниками Байдена, чтобы узнать о том, как американское правительство планирует снизить число жертв среди мирных жителей в секторе Газа на фоне эскалации конфликта."Встреча официальных лиц, о которой ранее не сообщалось, подчеркивает, как действия Байдена в разрешении, возможно, крупнейшего внешнеполитического кризиса за время его президентства раскалывают Белый дом, который гордится тем, что проводит дисциплинированную и сплоченную операцию", - говорится в статье.Газета подчеркивает, что при этом конфликт в секторе Газа взволновал американскую администрацию больше, чем любой другой вопрос за три года пребывания Байдена у власти. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен признал наличие разногласий внутри госдепа из-за подхода, которого придерживается администрация Байдена в конфликте между Израилем и ХАМАС. Он сообщил, что в Вашингтоне организовываются специальные форумы для обсуждения этих разногласий, а в представительствах США по всему миру проводятся "искренние дискуссии", чтобы узнавать "обратную связь и идеи". За день до этого сотрудники госдепартамента подписали письмо с требованием к Белому дому пересмотреть подходы к палестино-израильскому конфликту и с обвинением в адрес Байдена о распространении дезинформации о происходящем.

https://ria.ru/20231127/golosovanie-1912005868.html

https://ria.ru/20231126/pomosch-1911992805.html

сша

израиль

вашингтон (штат)

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сша, израиль, вашингтон (штат), джо байден, энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире