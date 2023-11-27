https://ria.ru/20231127/rakety-1912241456.html

ВСУ обстреляли ракетами из РСЗО Ленинский район Донецка

ВСУ обстреляли ракетами из РСЗО Ленинский район Донецка - РИА Новости, 27.11.2023

ВСУ обстреляли ракетами из РСЗО Ленинский район Донецка

Ракеты из РСЗО попали в здания химчистки и магазина автозапчастей в Ленинском районе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T21:26

2023-11-27T21:26

2023-11-27T21:26

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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Ракеты из РСЗО попали в здания химчистки и магазина автозапчастей в Ленинском районе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 27 ноября по состоянию на 21.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: город Донецк (Ленинский район): - прямое попадание в кровлю химчистки и магазина автозапчастей, также повреждено транспортное средство по улице Ивана Ткаченко", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 19.16 украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Ленинскому району Донецка. Тип РСЗО не уточняется. Ленинский район расположен на юге Донецка и достаточно удален от линии соприкосновения.

https://ria.ru/20231126/obstrely-1911906271.html

ленинский район

донецк

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в мире, ленинский район, сцкк, донецк, донецкая народная республика