https://ria.ru/20231127/rakety-1912241456.html
ВСУ обстреляли ракетами из РСЗО Ленинский район Донецка
ВСУ обстреляли ракетами из РСЗО Ленинский район Донецка - РИА Новости, 27.11.2023
ВСУ обстреляли ракетами из РСЗО Ленинский район Донецка
Ракеты из РСЗО попали в здания химчистки и магазина автозапчастей в Ленинском районе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T21:26
2023-11-27T21:26
2023-11-27T21:26
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Ракеты из РСЗО попали в здания химчистки и магазина автозапчастей в Ленинском районе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 27 ноября по состоянию на 21.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: город Донецк (Ленинский район): - прямое попадание в кровлю химчистки и магазина автозапчастей, также повреждено транспортное средство по улице Ивана Ткаченко", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 19.16 украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Ленинскому району Донецка. Тип РСЗО не уточняется. Ленинский район расположен на юге Донецка и достаточно удален от линии соприкосновения.
https://ria.ru/20231126/obstrely-1911906271.html
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в мире, ленинский район, сцкк, донецк, донецкая народная республика
В мире, Ленинский район, СЦКК, Донецк, Донецкая Народная Республика
ВСУ обстреляли ракетами из РСЗО Ленинский район Донецка
ВСУ обстреляли Ленинский район ДНР, ракеты из РСЗО попали в здания