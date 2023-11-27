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Российская ПВО сбила две украинские ракеты ЗРК С-200 над Азовским морем

Российская ПВО сбила две украинские ракеты ЗРК С-200 над Азовским морем - РИА Новости, 27.11.2023

Российская ПВО сбила две украинские ракеты ЗРК С-200 над Азовским морем

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две переделанные для ударов по наземным целям украинские ракеты С-200 и 21 беспилотник, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:05

2023-11-27T15:05

2023-11-27T15:05

специальная военная операция на украине

россия

азовское море

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две переделанные для ударов по наземным целям украинские ракеты С-200 и 21 беспилотник, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны над южной частью акватории Азовского моря сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200. Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Василевка, Белогоровка, Ясное Донецкой народной республики, Очеретоватое, Червоногорка и Переможное Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации уничтожено 542 украинских военных самолета, 255 вертолетов, 9257 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13647 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7192 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15666 единиц специальной военной автомобильной техники.

россия

азовское море

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россия, азовское море, вооруженные силы украины