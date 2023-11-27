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Российская ПВО сбила две украинские ракеты ЗРК С-200 над Азовским морем - РИА Новости, 27.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/rakety-1912142723.html
Российская ПВО сбила две украинские ракеты ЗРК С-200 над Азовским морем
Российская ПВО сбила две украинские ракеты ЗРК С-200 над Азовским морем - РИА Новости, 27.11.2023
Российская ПВО сбила две украинские ракеты ЗРК С-200 над Азовским морем
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две переделанные для ударов по наземным целям украинские ракеты С-200 и 21 беспилотник, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:05
2023-11-27T15:05
специальная военная операция на украине
россия
азовское море
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две переделанные для ударов по наземным целям украинские ракеты С-200 и 21 беспилотник, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны над южной частью акватории Азовского моря сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200. Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Василевка, Белогоровка, Ясное Донецкой народной республики, Очеретоватое, Червоногорка и Переможное Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации уничтожено 542 украинских военных самолета, 255 вертолетов, 9257 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13647 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7192 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15666 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, азовское море, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Азовское море, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО сбила две украинские ракеты ЗРК С-200 над Азовским морем

МО: российская ПВО сбила две ракеты ЗРК С-200 над южной частью Азовского моря

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две переделанные для ударов по наземным целям украинские ракеты С-200 и 21 беспилотник, сообщило Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны над южной частью акватории Азовского моря сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200. Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Василевка, Белогоровка, Ясное Донецкой народной республики, Очеретоватое, Червоногорка и Переможное Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации уничтожено 542 украинских военных самолета, 255 вертолетов, 9257 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13647 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7192 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15666 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 ноября, 16:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАзовское мореВооруженные силы Украины
 
 
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