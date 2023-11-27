https://ria.ru/20231127/rakety-1912142723.html
Российская ПВО сбила две украинские ракеты ЗРК С-200 над Азовским морем
Российская ПВО сбила две украинские ракеты ЗРК С-200 над Азовским морем - РИА Новости, 27.11.2023
Российская ПВО сбила две украинские ракеты ЗРК С-200 над Азовским морем
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две переделанные для ударов по наземным целям украинские ракеты С-200 и 21 беспилотник, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:05
2023-11-27T15:05
2023-11-27T15:05
специальная военная операция на украине
россия
азовское море
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две переделанные для ударов по наземным целям украинские ракеты С-200 и 21 беспилотник, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны над южной частью акватории Азовского моря сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200. Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Василевка, Белогоровка, Ясное Донецкой народной республики, Очеретоватое, Червоногорка и Переможное Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации уничтожено 542 украинских военных самолета, 255 вертолетов, 9257 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13647 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7192 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15666 единиц специальной военной автомобильной техники.
россия
азовское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азовское море, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Азовское море, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО сбила две украинские ракеты ЗРК С-200 над Азовским морем
МО: российская ПВО сбила две ракеты ЗРК С-200 над южной частью Азовского моря