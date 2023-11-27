https://ria.ru/20231127/rada-1912216124.html

В Раде предложили лишить должности депутата, критиковавшую Залужного

В Раде предложили лишить должности депутата, критиковавшую Залужного - РИА Новости, 27.11.2023

В Раде предложили лишить должности депутата, критиковавшую Залужного

Украинский парламентарий Алексей Кучеренко сообщил, что подал обращение к руководству парламента с предложением отстранить Марьяну Безуглую от должности... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T18:22

2023-11-27T18:22

2023-11-27T18:22

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валерий залужный

верховная рада украины

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Украинский парламентарий Алексей Кучеренко сообщил, что подал обращение к руководству парламента с предложением отстранить Марьяну Безуглую от должности заместителя главы комитета нацбезопасности и обороны Верховной рады за критику главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. Ранее в понедельник Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. Накануне она заявляла, что главком ВСУ не представил никакого плана действий на следующий год. По ее словам, "такое руководство должно уйти". Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины. "Направил обращение к председателю Верховной рады (Руслану - ред.) Стефанчуку с предложением немедленно отозвать депутата Марьяну Безуглую с поста заместителя председателя комитета национальной безопасности и обороны. Это входит в его обязанности согласно закону о комитетах Верховной рады Украины", - написал Кучеренко в соцсети.В свою очередь председатель комитета по вопросам регламента Сергей Кальченко от фракции "Слуга народа" заявил, что комитет обязан рассмотреть вопрос, касающийся изменений в составе комитета. "Это осуществляется тогда, когда есть проект постановления. Если он будет - будем рассматривать", - приводит слова Кальченко издание "Страна" в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, валерий залужный, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр