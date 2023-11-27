https://ria.ru/20231127/rada-1912216124.html
В Раде предложили лишить должности депутата, критиковавшую Залужного
В Раде предложили лишить должности депутата, критиковавшую Залужного - РИА Новости, 27.11.2023
В Раде предложили лишить должности депутата, критиковавшую Залужного
Украинский парламентарий Алексей Кучеренко сообщил, что подал обращение к руководству парламента с предложением отстранить Марьяну Безуглую от должности... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T18:22
2023-11-27T18:22
2023-11-27T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
верховная рада украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/74/1549027487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c62685d0ad928b29c5731da4bc1e1f21.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Украинский парламентарий Алексей Кучеренко сообщил, что подал обращение к руководству парламента с предложением отстранить Марьяну Безуглую от должности заместителя главы комитета нацбезопасности и обороны Верховной рады за критику главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. Ранее в понедельник Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. Накануне она заявляла, что главком ВСУ не представил никакого плана действий на следующий год. По ее словам, "такое руководство должно уйти". Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины. "Направил обращение к председателю Верховной рады (Руслану - ред.) Стефанчуку с предложением немедленно отозвать депутата Марьяну Безуглую с поста заместителя председателя комитета национальной безопасности и обороны. Это входит в его обязанности согласно закону о комитетах Верховной рады Украины", - написал Кучеренко в соцсети.В свою очередь председатель комитета по вопросам регламента Сергей Кальченко от фракции "Слуга народа" заявил, что комитет обязан рассмотреть вопрос, касающийся изменений в составе комитета. "Это осуществляется тогда, когда есть проект постановления. Если он будет - будем рассматривать", - приводит слова Кальченко издание "Страна" в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/74/1549027487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52ea60809062ebb34cb8c9c2aaae96bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, валерий залужный, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде предложили лишить должности депутата, критиковавшую Залужного
В Раде предложили отстранить депутата Безуглую от должности за критику Залужного
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Украинский парламентарий Алексей Кучеренко сообщил, что подал обращение к руководству парламента с предложением отстранить Марьяну Безуглую от должности заместителя главы комитета нацбезопасности и обороны Верховной рады за критику главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного.
Ранее в понедельник Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ
должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. Накануне она заявляла, что главком ВСУ не представил никакого плана действий на следующий год. По ее словам, "такое руководство должно уйти". Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский
, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины
.
"Направил обращение к председателю Верховной рады (Руслану - ред.) Стефанчуку с предложением немедленно отозвать депутата Марьяну Безуглую с поста заместителя председателя комитета национальной безопасности и обороны. Это входит в его обязанности согласно закону о комитетах Верховной рады Украины", - написал Кучеренко в соцсети.
В свою очередь председатель комитета по вопросам регламента Сергей Кальченко от фракции "Слуга народа" заявил, что комитет обязан рассмотреть вопрос, касающийся изменений в составе комитета. "Это осуществляется тогда, когда есть проект постановления. Если он будет - будем рассматривать", - приводит слова Кальченко издание "Страна" в Telegram-канале.
Зеленский против Залужного: война становится открытой