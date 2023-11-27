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В Раде разгорелся скандал из-за Залужного - РИА Новости, 27.11.2023
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01:45 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/rada-1912003454.html
В Раде разгорелся скандал из-за Залужного
В Раде разгорелся скандал из-за Залужного - РИА Новости, 27.11.2023
В Раде разгорелся скандал из-за Залужного
Представитель Владимира Зеленского в Верховной раде Федор Вениславский раскритиковал свою коллегу, депутата от "Слуги народа" Марьяну Безуглую, заявившую, что... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T01:45
2023-11-27T01:45
в мире
валерий залужный
федор вениславский
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Представитель Владимира Зеленского в Верховной раде Федор Вениславский раскритиковал свою коллегу, депутата от "Слуги народа" Марьяну Безуглую, заявившую, что главком ВСУ Валерий Залужный должен уйти в отставку.Ранее Безуглая, заместитель главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, потребовала отставки Залужного из-за отсутствия плана действий на следующий год.Вениславский, которого цитирует издание "Новины", заявил, что пребывание Безуглой в комитете Рады по обороне может представлять "угрозу нацбезопасности", ее поведение он назвал "недопустимым".По его словам, в условиях конфликта подобные высказывания могут иметь "крайне негативные последствия". "Поэтому я считаю, что такая деятельность, такое поведение госпожи Безуглой недопустимо, поэтому ее пребывание в комитете может представлять реальную угрозу национальной безопасности", - заявил депутат.Ранее ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.
https://ria.ru/20231126/pravda-1911950134.html
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в мире, валерий залужный, федор вениславский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, украина
В мире, Валерий Залужный, Федор Вениславский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Украина
В Раде разгорелся скандал из-за Залужного

Представитель Зеленского в Раде раскритиковал Безуглую за слова о Залужном

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Представитель Владимира Зеленского в Верховной раде Федор Вениславский раскритиковал свою коллегу, депутата от "Слуги народа" Марьяну Безуглую, заявившую, что главком ВСУ Валерий Залужный должен уйти в отставку.
Ранее Безуглая, заместитель главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, потребовала отставки Залужного из-за отсутствия плана действий на следующий год.
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Вениславский, которого цитирует издание "Новины", заявил, что пребывание Безуглой в комитете Рады по обороне может представлять "угрозу нацбезопасности", ее поведение он назвал "недопустимым".
По его словам, в условиях конфликта подобные высказывания могут иметь "крайне негативные последствия". "Поэтому я считаю, что такая деятельность, такое поведение госпожи Безуглой недопустимо, поэтому ее пребывание в комитете может представлять реальную угрозу национальной безопасности", - заявил депутат.
Ранее ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.
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В миреВалерий ЗалужныйФедор ВениславскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраина
 
 
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