https://ria.ru/20231127/rada-1912003454.html

В Раде разгорелся скандал из-за Залужного

В Раде разгорелся скандал из-за Залужного - РИА Новости, 27.11.2023

В Раде разгорелся скандал из-за Залужного

Представитель Владимира Зеленского в Верховной раде Федор Вениславский раскритиковал свою коллегу, депутата от "Слуги народа" Марьяну Безуглую, заявившую, что... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T01:45

2023-11-27T01:45

2023-11-27T01:45

в мире

валерий залужный

федор вениславский

владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027323_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3292ba71f05d9af0ef5990f3604e8af3.jpg

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Представитель Владимира Зеленского в Верховной раде Федор Вениславский раскритиковал свою коллегу, депутата от "Слуги народа" Марьяну Безуглую, заявившую, что главком ВСУ Валерий Залужный должен уйти в отставку.Ранее Безуглая, заместитель главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, потребовала отставки Залужного из-за отсутствия плана действий на следующий год.Вениславский, которого цитирует издание "Новины", заявил, что пребывание Безуглой в комитете Рады по обороне может представлять "угрозу нацбезопасности", ее поведение он назвал "недопустимым".По его словам, в условиях конфликта подобные высказывания могут иметь "крайне негативные последствия". "Поэтому я считаю, что такая деятельность, такое поведение госпожи Безуглой недопустимо, поэтому ее пребывание в комитете может представлять реальную угрозу национальной безопасности", - заявил депутат.Ранее ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.

https://ria.ru/20231126/pravda-1911950134.html

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911231416.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, валерий залужный, федор вениславский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, украина