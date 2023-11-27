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В США раскрыли, что Россия применила против украинской ПВО
В США раскрыли, что Россия применила против украинской ПВО - РИА Новости, 27.11.2023
В США раскрыли, что Россия применила против украинской ПВО
Российские военные используют современные истребители Су-30СМ для осуществления отвлекающих маневров против ПВО Вооруженных сил Украины, пишет военный... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T23:02
2023-11-27T23:02
2023-11-27T23:02
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские военные используют современные истребители Су-30СМ для осуществления отвлекающих маневров против ПВО Вооруженных сил Украины, пишет военный обозреватель Майя Карлин для The National Interest."Пилоты Су-30СМ привлекают внимание украинских ПВО, а высотные бомбардировщики выполняют бомбардировки", — говорится в материале.Журналистка указала, что российский истребитель, способный развивать максимальную скорость полета 2.0 Маха, ВКС России используют в паре с самолетами Су-35 для патрулирования и боевых действий на территории Украины.Обозреватель добавила, что в прошлом году российские военные получили первую партию новых истребителей этой серии Су-30СМ.Ранее Минобороны России показало видеоролик, в котором самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота патрулируют акваторию у берегов Крыма и уничтожают украинские безэкипажные катера.Как уточнили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, задачей экипажей Су-30СМ и Су-24М является обнаружение и уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-30СМ, Су-24М, Су-35, В мире, Политика, США
В США раскрыли, что Россия применила против украинской ПВО
National Interest: российские Су-30СМ отвлекают ПВО ВСУ в зоне спецоперации