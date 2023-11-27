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В США раскрыли, что Россия применила против украинской ПВО - РИА Новости, 27.11.2023
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23:02 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/pvo-1912248717.html
В США раскрыли, что Россия применила против украинской ПВО
В США раскрыли, что Россия применила против украинской ПВО - РИА Новости, 27.11.2023
В США раскрыли, что Россия применила против украинской ПВО
Российские военные используют современные истребители Су-30СМ для осуществления отвлекающих маневров против ПВО Вооруженных сил Украины, пишет военный... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T23:02
2023-11-27T23:02
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские военные используют современные истребители Су-30СМ для осуществления отвлекающих маневров против ПВО Вооруженных сил Украины, пишет военный обозреватель Майя Карлин для The National Interest.&quot;Пилоты Су-30СМ привлекают внимание украинских ПВО, а высотные бомбардировщики выполняют бомбардировки&quot;, — говорится в материале.Журналистка указала, что российский истребитель, способный развивать максимальную скорость полета 2.0 Маха, ВКС России используют в паре с самолетами Су-35 для патрулирования и боевых действий на территории Украины.Обозреватель добавила, что в прошлом году российские военные получили первую партию новых истребителей этой серии Су-30СМ.Ранее Минобороны России показало видеоролик, в котором самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота патрулируют акваторию у берегов Крыма и уничтожают украинские безэкипажные катера.Как уточнили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, задачей экипажей Су-30СМ и Су-24М является обнаружение и уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231127/katastrofa-1912235555.html
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украина, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-30см, су-24м, су-35, в мире, политика, сша
Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-30СМ, Су-24М, Су-35, В мире, Политика, США
В США раскрыли, что Россия применила против украинской ПВО

National Interest: российские Су-30СМ отвлекают ПВО ВСУ в зоне спецоперации

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ авиации Черноморского флота
Многоцелевой истребитель Су-30СМ авиации Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ авиации Черноморского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские военные используют современные истребители Су-30СМ для осуществления отвлекающих маневров против ПВО Вооруженных сил Украины, пишет военный обозреватель Майя Карлин для The National Interest.
«

"Пилоты Су-30СМ привлекают внимание украинских ПВО, а высотные бомбардировщики выполняют бомбардировки", — говорится в материале.

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Происходит стремительно. СМИ забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в зоне СВО
Вчера, 20:21
Журналистка указала, что российский истребитель, способный развивать максимальную скорость полета 2.0 Маха, ВКС России используют в паре с самолетами Су-35 для патрулирования и боевых действий на территории Украины.
Обозреватель добавила, что в прошлом году российские военные получили первую партию новых истребителей этой серии Су-30СМ.
Ранее Минобороны России показало видеоролик, в котором самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота патрулируют акваторию у берегов Крыма и уничтожают украинские безэкипажные катера.
Как уточнили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, задачей экипажей Су-30СМ и Су-24М является обнаружение и уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
"Потеряли все". В США пришли в ужас из-за страшного удара России по ВСУ
Вчера, 19:00
 
УкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-30СМСу-24МСу-35В миреПолитикаСША
 
 
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