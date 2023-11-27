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Песков заявил о готовности Путина поехать в регионы стихийных бедствий - РИА Новости, 27.11.2023
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14:53 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/putin-1912138845.html
Песков заявил о готовности Путина поехать в регионы стихийных бедствий
Песков заявил о готовности Путина поехать в регионы стихийных бедствий - РИА Новости, 27.11.2023
Песков заявил о готовности Путина поехать в регионы стихийных бедствий
Пока не требуется поездок президента РФ Владимира Путина по регионам, где произошли погодные бедствия, но он всегда готов, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:53
2023-11-27T14:53
севастополь
краснодарский край
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пока не требуется поездок президента РФ Владимира Путина по регионам, где произошли погодные бедствия, но он всегда готов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами в понедельник. "Слава богу таких бедствий, которые вы упомянули, которые требовали бы незамедлительной реакции, что называется, всей страной, слава богу, у нас не произошло. Поэтому не требуются такие поездки. Но вы знаете, что президент всегда готов", - сказал Песков. Ранее он рассказал, что Путин утром в понедельник выслушал доклады о погодных бедствиях в Крыму, в Севастополе, в Краснодарском крае, на Дальнем Востоке. Глава государства поручил правительству помочь регионам в ликвидации последствий.
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севастополь, краснодарский край, россия, дмитрий песков, владимир путин
Севастополь, Краснодарский край, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков заявил о готовности Путина поехать в регионы стихийных бедствий

Песков: Путин готов ехать в регионы стихийных бедствий, но это пока не требуется

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ на подтопленной улице в Крыму
Сотрудник МЧС РФ на подтопленной улице в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Сотрудник МЧС РФ на подтопленной улице в Крыму
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пока не требуется поездок президента РФ Владимира Путина по регионам, где произошли погодные бедствия, но он всегда готов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами в понедельник.
«
"Слава богу таких бедствий, которые вы упомянули, которые требовали бы незамедлительной реакции, что называется, всей страной, слава богу, у нас не произошло. Поэтому не требуются такие поездки. Но вы знаете, что президент всегда готов", - сказал Песков.
Город Саки после шторма
Путин заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах России
Вчера, 14:28
Ранее он рассказал, что Путин утром в понедельник выслушал доклады о погодных бедствиях в Крыму, в Севастополе, в Краснодарском крае, на Дальнем Востоке. Глава государства поручил правительству помочь регионам в ликвидации последствий.
 
СевастопольКраснодарский крайРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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