https://ria.ru/20231127/putin-1912138845.html
Песков заявил о готовности Путина поехать в регионы стихийных бедствий
Песков заявил о готовности Путина поехать в регионы стихийных бедствий - РИА Новости, 27.11.2023
Песков заявил о готовности Путина поехать в регионы стихийных бедствий
Пока не требуется поездок президента РФ Владимира Путина по регионам, где произошли погодные бедствия, но он всегда готов, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:53
2023-11-27T14:53
2023-11-27T14:53
севастополь
краснодарский край
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пока не требуется поездок президента РФ Владимира Путина по регионам, где произошли погодные бедствия, но он всегда готов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами в понедельник. "Слава богу таких бедствий, которые вы упомянули, которые требовали бы незамедлительной реакции, что называется, всей страной, слава богу, у нас не произошло. Поэтому не требуются такие поездки. Но вы знаете, что президент всегда готов", - сказал Песков. Ранее он рассказал, что Путин утром в понедельник выслушал доклады о погодных бедствиях в Крыму, в Севастополе, в Краснодарском крае, на Дальнем Востоке. Глава государства поручил правительству помочь регионам в ликвидации последствий.
https://ria.ru/20231127/bedstviya-1912130906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, краснодарский край, россия, дмитрий песков, владимир путин
Севастополь, Краснодарский край, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков заявил о готовности Путина поехать в регионы стихийных бедствий
Песков: Путин готов ехать в регионы стихийных бедствий, но это пока не требуется