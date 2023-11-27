https://ria.ru/20231127/putin-1912138845.html

Песков заявил о готовности Путина поехать в регионы стихийных бедствий

Песков заявил о готовности Путина поехать в регионы стихийных бедствий - РИА Новости, 27.11.2023

Песков заявил о готовности Путина поехать в регионы стихийных бедствий

Пока не требуется поездок президента РФ Владимира Путина по регионам, где произошли погодные бедствия, но он всегда готов, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:53

2023-11-27T14:53

2023-11-27T14:53

севастополь

краснодарский край

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пока не требуется поездок президента РФ Владимира Путина по регионам, где произошли погодные бедствия, но он всегда готов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами в понедельник. "Слава богу таких бедствий, которые вы упомянули, которые требовали бы незамедлительной реакции, что называется, всей страной, слава богу, у нас не произошло. Поэтому не требуются такие поездки. Но вы знаете, что президент всегда готов", - сказал Песков. Ранее он рассказал, что Путин утром в понедельник выслушал доклады о погодных бедствиях в Крыму, в Севастополе, в Краснодарском крае, на Дальнем Востоке. Глава государства поручил правительству помочь регионам в ликвидации последствий.

https://ria.ru/20231127/bedstviya-1912130906.html

севастополь

краснодарский край

россия

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Наталья Макарова

севастополь, краснодарский край, россия, дмитрий песков, владимир путин