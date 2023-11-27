https://ria.ru/20231127/putin-1912104053.html

Путин начал встречу с главой ВТБ

Путин начал встречу с главой ВТБ - РИА Новости, 27.11.2023

Путин начал встречу с главой ВТБ

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой ВТБ Андреем Костиным, который ранее был избран председателем Объединенной судостроительной корпорации... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:32

2023-11-27T13:32

2023-11-27T13:49

втб

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой ВТБ Андреем Костиным, который ранее был избран председателем Объединенной судостроительной корпорации (ОСК)."Начнем с судостроения", - сказал Путин."Конечно, Владимир Владимирович", - ответил Костин."Как осваиваете?" - поинтересовался президент.Костин проинформировал главу государства о развитии судостроительной отрасли.В начале октября президент России подписал указ о передаче государственного пакета акций ОСК в доверительное управление ВТБ на пять лет. Согласно документу, банку переданы 100% акций корпорации для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, созданная в 2007 году и находящаяся в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть российского судостроительного комплекса.

https://ria.ru/20231122/ekonomika-1911114825.html

https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908401733.html

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втб, владимир путин, экономика