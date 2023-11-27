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Путин начал встречу с главой ВТБ - РИА Новости, 27.11.2023
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13:32 27.11.2023 (обновлено: 13:49 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/putin-1912104053.html
Путин начал встречу с главой ВТБ
Путин начал встречу с главой ВТБ - РИА Новости, 27.11.2023
Путин начал встречу с главой ВТБ
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой ВТБ Андреем Костиным, который ранее был избран председателем Объединенной судостроительной корпорации... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:32
2023-11-27T13:49
втб
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой ВТБ Андреем Костиным, который ранее был избран председателем Объединенной судостроительной корпорации (ОСК)."Начнем с судостроения", - сказал Путин."Конечно, Владимир Владимирович", - ответил Костин."Как осваиваете?" - поинтересовался президент.Костин проинформировал главу государства о развитии судостроительной отрасли.В начале октября президент России подписал указ о передаче государственного пакета акций ОСК в доверительное управление ВТБ на пять лет. Согласно документу, банку переданы 100% акций корпорации для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, созданная в 2007 году и находящаяся в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть российского судостроительного комплекса.
https://ria.ru/20231122/ekonomika-1911114825.html
https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908401733.html
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втб, владимир путин, экономика
ВТБ, Владимир Путин, Экономика
Путин начал встречу с главой ВТБ

Путин проводит встречу с главой ВТБ Костиным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой ВТБ Андреем Костиным, который ранее был избран председателем Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
"Начнем с судостроения", - сказал Путин.
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"Конечно, Владимир Владимирович", - ответил Костин.
"Как осваиваете?" - поинтересовался президент.
Костин проинформировал главу государства о развитии судостроительной отрасли.
В начале октября президент России подписал указ о передаче государственного пакета акций ОСК в доверительное управление ВТБ на пять лет. Согласно документу, банку переданы 100% акций корпорации для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.
ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, созданная в 2007 году и находящаяся в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть российского судостроительного комплекса.
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