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Экипажи Т-90М "Прорыв" поразили в зоне СВО опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 27.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:13 27.11.2023 (обновлено: 05:35 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/proryv-1912012429.html
Экипажи Т-90М "Прорыв" поразили в зоне СВО опорный пункт ВСУ
Экипажи Т-90М "Прорыв" поразили в зоне СВО опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 27.11.2023
Экипажи Т-90М "Прорыв" поразили в зоне СВО опорный пункт ВСУ
Экипажи новейших российских танков Т-90М "Прорыв", сформированные из добровольцев из Башкирии, поразили опорный пункт противника в зоне специальной военной... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T05:13
2023-11-27T05:35
специальная военная операция на украине
россия
республика башкортостан
центральный военный округ
т-90м
т-90
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Экипажи новейших российских танков Т-90М "Прорыв", сформированные из добровольцев из Башкирии, поразили опорный пункт противника в зоне специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) башкирского добровольческого танкового батальона имени героя Советского Союза танкового аса Сергея Зорина уничтожили район размещения ВСУ и склад боеприпасов в Серебрянском лесничестве. Экипажи танков Т-90М "Прорыв", действуя с закрытых огневых позиций, провели серию выстрелов по разведанному району размещения украинских националистов", - заявили в военном ведомстве. В Минобороны добавили, что координаты целей танкистам в режиме реального времени передавали с передовой военнослужащие разведывательной группы "Айгир", также укомплектованной жителями Республики Башкортостан. Основной российский боевой танк Т-90М "Прорыв" является глубокой модернизацией советского танка Т-90. В сравнение с Т-90 машина имеет повышенную живучесть экипажа благодаря башенному модулю новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения, а также повышенному спектру применяемого вооружения в сравнении с предыдущими моделями данного типа.
https://ria.ru/20230708/t-90-1882929933.html
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россия, республика башкортостан, центральный военный округ, т-90м, т-90, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Башкортостан, Центральный военный округ, Т-90М, Т-90, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Экипажи Т-90М "Прорыв" поразили в зоне СВО опорный пункт ВСУ

Башкирские добровольцы уничтожают опорники ВСУ с помощью Т-90М "Прорыв"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭкипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в зоне СВО
Экипаж танка Т-90М Прорыв на позициях в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Экипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Экипажи новейших российских танков Т-90М "Прорыв", сформированные из добровольцев из Башкирии, поразили опорный пункт противника в зоне специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) башкирского добровольческого танкового батальона имени героя Советского Союза танкового аса Сергея Зорина уничтожили район размещения ВСУ и склад боеприпасов в Серебрянском лесничестве. Экипажи танков Т-90М "Прорыв", действуя с закрытых огневых позиций, провели серию выстрелов по разведанному району размещения украинских националистов", - заявили в военном ведомстве.
В Минобороны добавили, что координаты целей танкистам в режиме реального времени передавали с передовой военнослужащие разведывательной группы "Айгир", также укомплектованной жителями Республики Башкортостан.
Основной российский боевой танк Т-90М "Прорыв" является глубокой модернизацией советского танка Т-90. В сравнение с Т-90 машина имеет повышенную живучесть экипажа благодаря башенному модулю новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения, а также повышенному спектру применяемого вооружения в сравнении с предыдущими моделями данного типа.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРеспублика БашкортостанЦентральный военный округТ-90МТ-90Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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