https://ria.ru/20231127/proryv-1912012429.html

Экипажи Т-90М "Прорыв" поразили в зоне СВО опорный пункт ВСУ

Экипажи Т-90М "Прорыв" поразили в зоне СВО опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 27.11.2023

Экипажи Т-90М "Прорыв" поразили в зоне СВО опорный пункт ВСУ

Экипажи новейших российских танков Т-90М "Прорыв", сформированные из добровольцев из Башкирии, поразили опорный пункт противника в зоне специальной военной... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T05:13

2023-11-27T05:13

2023-11-27T05:35

специальная военная операция на украине

россия

республика башкортостан

центральный военный округ

т-90м

т-90

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Экипажи новейших российских танков Т-90М "Прорыв", сформированные из добровольцев из Башкирии, поразили опорный пункт противника в зоне специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) башкирского добровольческого танкового батальона имени героя Советского Союза танкового аса Сергея Зорина уничтожили район размещения ВСУ и склад боеприпасов в Серебрянском лесничестве. Экипажи танков Т-90М "Прорыв", действуя с закрытых огневых позиций, провели серию выстрелов по разведанному району размещения украинских националистов", - заявили в военном ведомстве. В Минобороны добавили, что координаты целей танкистам в режиме реального времени передавали с передовой военнослужащие разведывательной группы "Айгир", также укомплектованной жителями Республики Башкортостан. Основной российский боевой танк Т-90М "Прорыв" является глубокой модернизацией советского танка Т-90. В сравнение с Т-90 машина имеет повышенную живучесть экипажа благодаря башенному модулю новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения, а также повышенному спектру применяемого вооружения в сравнении с предыдущими моделями данного типа.

https://ria.ru/20230708/t-90-1882929933.html

россия

республика башкортостан

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россия, республика башкортостан, центральный военный округ, т-90м, т-90, вооруженные силы украины, безопасность