https://ria.ru/20231127/proryv-1912012429.html
Экипажи Т-90М "Прорыв" поразили в зоне СВО опорный пункт ВСУ
Экипажи Т-90М "Прорыв" поразили в зоне СВО опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 27.11.2023
Экипажи Т-90М "Прорыв" поразили в зоне СВО опорный пункт ВСУ
Экипажи новейших российских танков Т-90М "Прорыв", сформированные из добровольцев из Башкирии, поразили опорный пункт противника в зоне специальной военной... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T05:13
2023-11-27T05:13
2023-11-27T05:35
специальная военная операция на украине
россия
республика башкортостан
центральный военный округ
т-90м
т-90
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854392975_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_7cc3b7ea7fc2be22495fee77dc3f0620.jpg
ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Экипажи новейших российских танков Т-90М "Прорыв", сформированные из добровольцев из Башкирии, поразили опорный пункт противника в зоне специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) башкирского добровольческого танкового батальона имени героя Советского Союза танкового аса Сергея Зорина уничтожили район размещения ВСУ и склад боеприпасов в Серебрянском лесничестве. Экипажи танков Т-90М "Прорыв", действуя с закрытых огневых позиций, провели серию выстрелов по разведанному району размещения украинских националистов", - заявили в военном ведомстве. В Минобороны добавили, что координаты целей танкистам в режиме реального времени передавали с передовой военнослужащие разведывательной группы "Айгир", также укомплектованной жителями Республики Башкортостан. Основной российский боевой танк Т-90М "Прорыв" является глубокой модернизацией советского танка Т-90. В сравнение с Т-90 машина имеет повышенную живучесть экипажа благодаря башенному модулю новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения, а также повышенному спектру применяемого вооружения в сравнении с предыдущими моделями данного типа.
https://ria.ru/20230708/t-90-1882929933.html
россия
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854392975_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_f107890f37068c465d900759f34d11e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика башкортостан, центральный военный округ, т-90м, т-90, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Башкортостан, Центральный военный округ, Т-90М, Т-90, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Экипажи Т-90М "Прорыв" поразили в зоне СВО опорный пункт ВСУ
Башкирские добровольцы уничтожают опорники ВСУ с помощью Т-90М "Прорыв"