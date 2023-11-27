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Первый полностью российский 3D-принтер для литья произведут в 2024 году

Первый полностью российский 3D-принтер для литья произведут в 2024 году - РИА Новости, 27.11.2023

Первый полностью российский 3D-принтер для литья произведут в 2024 году

Первый полностью российский 3D-принтер для литья (песчаных форм литейной оснастки) будет произведен в 2024 году, до 2027 года будет произведено не менее 20... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T03:36

2023-11-27T03:36

2023-11-27T03:36

россия

сергей сафронов (телеведущий)

экономика

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Первый полностью российский 3D-принтер для литья (песчаных форм литейной оснастки) будет произведен в 2024 году, до 2027 года будет произведено не менее 20 единиц, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга KMZ (производитель) Михаил Даниленко. Холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) сейчас специализируется на выполнении гособоронзака. "Под это мы уже получили субсидии от государства. И надеемся на поставку внутри России, так как этот рынок активно развивается. К 2027 году эта задача будет выполнена полностью, то есть произведены первые 20 принтеров. К 2025 году будет сделан первый обновленный абсолютно российский 3D-принтер", - сказал Даниленко. Он подчеркнул, что не знает ни одного российского производителя таких изделий. "Фактически мы - действительно монополисты на российском рынке. Но мы не стоим на месте и у нас есть задача выпустить модель, которая будет продаваться в том числе и на экспорт", - сказал директор. Он напомнил, что в 2019-2020 годах из импортных комплектующих KMZ сделал первые 3D-принтеры. "Сегодня стараемся активно эту тему развивать, самостоятельно, с собственной программой обеспечения. Вся механика изготавливается здесь же, обновленный принтер полностью русифицирован, у него российский софт, свои смолы и песок", - сказал Даниленко.

https://ria.ru/20230720/elementy-1885243874.html

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россия, сергей сафронов (телеведущий), экономика