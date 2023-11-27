Хинштейн прокомментировал приговор журналистке Баязитовой
Хинштейн посчитал приговор Баязитовой и Архаровой излишне суровым
Журналистка Александра Баязитова. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн посчитал излишне суровым приговор Ольге Архаровой и Александре Баязитовой и отметил в своем Telegram-канале, что он еще может быть пересмотрен, так как в окончательную силу пока не вступил.
Басманный суд Москвы в понедельник приговорил к 5 и 4,5 годам колонии журналистку Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове.
"Несколько соображений, в связи с сегодняшним приговором администраторам сетки Тг-каналов... Учитывая и состояние здоровья, и то, что на скамье подсудимых - женщины, полагаю (мое сугубо личное мнение!) вынесенный приговор все равно излишне суровым. В окончательную силу он пока не вступил а, значит, может быть еще пересмотрен", - написал он.
Депутат считает, что подобные уголовные дела уже не редкость и борьба с "Tg-вымогателями будет лишь нарастать".
Это первое судебное разбирательство о "блоках" в Telegram, которое дошло до приговора. Процесс проходил в закрытом от общественности режиме. На прениях сторон гособвинитель запросил 14 и 13 лет лишения свободы для Баязитовой и Архаровой соответственно. Защита девушек настаивала на том, что они ни в чем не виновны. Вменяемая им часть 3 статьи 163 УК РФ предусматривает до 15 лет. Еще одна фигурантка Инна Чурилова пошла на сделку со следствием, дала показания, дело было выделено в отдельное производство, летом суд приговорил ее к четырем годам условно.