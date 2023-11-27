https://ria.ru/20231127/prigovor-1912145777.html

Хинштейн прокомментировал приговор журналистке Баязитовой

Хинштейн прокомментировал приговор журналистке Баязитовой - РИА Новости, 27.11.2023

Хинштейн прокомментировал приговор журналистке Баязитовой

Депутат Госдумы Александр Хинштейн посчитал излишне суровым приговор Ольге Архаровой и Александре Баязитовой и отметил в своем Telegram-канале, что он еще может РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:11

2023-11-27T15:11

2023-11-27T15:11

россия

александра баязитова

александр хинштейн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808720582_0:74:3070:1801_1920x0_80_0_0_5c9dd0a10ea3f9fb365e47ec0a8796cf.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн посчитал излишне суровым приговор Ольге Архаровой и Александре Баязитовой и отметил в своем Telegram-канале, что он еще может быть пересмотрен, так как в окончательную силу пока не вступил. Басманный суд Москвы в понедельник приговорил к 5 и 4,5 годам колонии журналистку Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. "Несколько соображений, в связи с сегодняшним приговором администраторам сетки Тг-каналов... Учитывая и состояние здоровья, и то, что на скамье подсудимых - женщины, полагаю (мое сугубо личное мнение!) вынесенный приговор все равно излишне суровым. В окончательную силу он пока не вступил а, значит, может быть еще пересмотрен", - написал он. Депутат считает, что подобные уголовные дела уже не редкость и борьба с "Tg-вымогателями будет лишь нарастать". Это первое судебное разбирательство о "блоках" в Telegram, которое дошло до приговора. Процесс проходил в закрытом от общественности режиме. На прениях сторон гособвинитель запросил 14 и 13 лет лишения свободы для Баязитовой и Архаровой соответственно. Защита девушек настаивала на том, что они ни в чем не виновны. Вменяемая им часть 3 статьи 163 УК РФ предусматривает до 15 лет. Еще одна фигурантка Инна Чурилова пошла на сделку со следствием, дала показания, дело было выделено в отдельное производство, летом суд приговорил ее к четырем годам условно.

https://ria.ru/20221004/vymogatelstvo-1821404392.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александра баязитова, александр хинштейн