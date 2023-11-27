Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн прокомментировал приговор журналистке Баязитовой - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/prigovor-1912145777.html
Хинштейн прокомментировал приговор журналистке Баязитовой
Хинштейн прокомментировал приговор журналистке Баязитовой - РИА Новости, 27.11.2023
Хинштейн прокомментировал приговор журналистке Баязитовой
Депутат Госдумы Александр Хинштейн посчитал излишне суровым приговор Ольге Архаровой и Александре Баязитовой и отметил в своем Telegram-канале, что он еще может РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:11
2023-11-27T15:11
россия
александра баязитова
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808720582_0:74:3070:1801_1920x0_80_0_0_5c9dd0a10ea3f9fb365e47ec0a8796cf.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн посчитал излишне суровым приговор Ольге Архаровой и Александре Баязитовой и отметил в своем Telegram-канале, что он еще может быть пересмотрен, так как в окончательную силу пока не вступил. Басманный суд Москвы в понедельник приговорил к 5 и 4,5 годам колонии журналистку Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. "Несколько соображений, в связи с сегодняшним приговором администраторам сетки Тг-каналов... Учитывая и состояние здоровья, и то, что на скамье подсудимых - женщины, полагаю (мое сугубо личное мнение!) вынесенный приговор все равно излишне суровым. В окончательную силу он пока не вступил а, значит, может быть еще пересмотрен", - написал он. Депутат считает, что подобные уголовные дела уже не редкость и борьба с "Tg-вымогателями будет лишь нарастать". Это первое судебное разбирательство о "блоках" в Telegram, которое дошло до приговора. Процесс проходил в закрытом от общественности режиме. На прениях сторон гособвинитель запросил 14 и 13 лет лишения свободы для Баязитовой и Архаровой соответственно. Защита девушек настаивала на том, что они ни в чем не виновны. Вменяемая им часть 3 статьи 163 УК РФ предусматривает до 15 лет. Еще одна фигурантка Инна Чурилова пошла на сделку со следствием, дала показания, дело было выделено в отдельное производство, летом суд приговорил ее к четырем годам условно.
https://ria.ru/20221004/vymogatelstvo-1821404392.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808720582_338:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_84d42f39ebac710e22933aa2953f0785.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александра баязитова, александр хинштейн
Россия, Александра Баязитова, Александр Хинштейн
Хинштейн прокомментировал приговор журналистке Баязитовой

Хинштейн посчитал приговор Баязитовой и Архаровой излишне суровым

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖурналистка Александра Баязитова
Журналистка Александра Баязитова - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Журналистка Александра Баязитова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн посчитал излишне суровым приговор Ольге Архаровой и Александре Баязитовой и отметил в своем Telegram-канале, что он еще может быть пересмотрен, так как в окончательную силу пока не вступил.
Басманный суд Москвы в понедельник приговорил к 5 и 4,5 годам колонии журналистку Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове.
"Несколько соображений, в связи с сегодняшним приговором администраторам сетки Тг-каналов... Учитывая и состояние здоровья, и то, что на скамье подсудимых - женщины, полагаю (мое сугубо личное мнение!) вынесенный приговор все равно излишне суровым. В окончательную силу он пока не вступил а, значит, может быть еще пересмотрен", - написал он.
Депутат считает, что подобные уголовные дела уже не редкость и борьба с "Tg-вымогателями будет лишь нарастать".
Это первое судебное разбирательство о "блоках" в Telegram, которое дошло до приговора. Процесс проходил в закрытом от общественности режиме. На прениях сторон гособвинитель запросил 14 и 13 лет лишения свободы для Баязитовой и Архаровой соответственно. Защита девушек настаивала на том, что они ни в чем не виновны. Вменяемая им часть 3 статьи 163 УК РФ предусматривает до 15 лет. Еще одна фигурантка Инна Чурилова пошла на сделку со следствием, дала показания, дело было выделено в отдельное производство, летом суд приговорил ее к четырем годам условно.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Источник рассказал о сети Telegram-каналов вымогателей
4 октября 2022, 13:43
 
РоссияАлександра БаязитоваАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала