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В СПЧ назвали негуманным приговор журналистке Баязитовой - РИА Новости, 27.11.2023
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14:56 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/prigovor-1912139249.html
В СПЧ назвали негуманным приговор журналистке Баязитовой
В СПЧ назвали негуманным приговор журналистке Баязитовой - РИА Новости, 27.11.2023
В СПЧ назвали негуманным приговор журналистке Баязитовой
Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов назвал негуманным приговор журналистке Александре Баязитовой. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:56
2023-11-27T14:56
александра баязитова
кирилл кабанов
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов назвал негуманным приговор журналистке Александре Баязитовой. Ранее Басманный суд Москвы приговорил к 5 и 4,5 годам колонии журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. "Просто с Сашей сводят счеты... Она много кому сказала неприятных слов. Я считаю, что даже дело не в этом, дело в том, что, когда у больного человека старуха-мать, это просто негуманно (выносить такой приговор). Мы в СПЧ говорили, рассылали разные письма. Я считаю, что для тех людей, которые это все организовали и, осудили в том числе, будет вечный суд, там им зачтется, такое "проявление гуманизма", - сказал Кабанов РИА Новости. Баязитова и Архарова обвиняются в вымогательстве денег у Ушакова за так называемые "блоки" в Telegram-каналах - то есть, отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Обе находятся в СИЗО. Еще одна фигурантка Инна Чурилова пошла на сделку со следствием, дала показания, дело было выделено в отдельное производство, летом суд приговорил ее к четырем годам условно. Адвокат Федулова не раз заявляла, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
https://ria.ru/20231127/bayazitova-1912137095.html
https://ria.ru/20231115/bayazitova-1909600740.html
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александра баязитова, кирилл кабанов, происшествия
Александра Баязитова, Кирилл Кабанов, Происшествия
В СПЧ назвали негуманным приговор журналистке Баязитовой

В СПЧ назвали негуманным приговор Баязитовой, осужденной за вымогательство

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖурналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы
Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов назвал негуманным приговор журналистке Александре Баязитовой.
Ранее Басманный суд Москвы приговорил к 5 и 4,5 годам колонии журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове.
Администраторы Telegram-канала Адские бабки Ольга Архарова и Александра Баязитова, обвиняемые в вымогательстве, во время заседания в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
В ГД прокомментировали приговор журналистке Баязитовой
Вчера, 14:48
"Просто с Сашей сводят счеты... Она много кому сказала неприятных слов. Я считаю, что даже дело не в этом, дело в том, что, когда у больного человека старуха-мать, это просто негуманно (выносить такой приговор). Мы в СПЧ говорили, рассылали разные письма. Я считаю, что для тех людей, которые это все организовали и, осудили в том числе, будет вечный суд, там им зачтется, такое "проявление гуманизма", - сказал Кабанов РИА Новости.
Баязитова и Архарова обвиняются в вымогательстве денег у Ушакова за так называемые "блоки" в Telegram-каналах - то есть, отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Обе находятся в СИЗО.
Еще одна фигурантка Инна Чурилова пошла на сделку со следствием, дала показания, дело было выделено в отдельное производство, летом суд приговорил ее к четырем годам условно.
Адвокат Федулова не раз заявляла, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Прокурор попросил приговорить журналистку Баязитову к 14 годам колонии
15 ноября, 14:49
 
Александра БаязитоваКирилл КабановПроисшествия
 
 
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