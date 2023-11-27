https://ria.ru/20231127/prigovor-1912139249.html

В СПЧ назвали негуманным приговор журналистке Баязитовой

В СПЧ назвали негуманным приговор журналистке Баязитовой - РИА Новости, 27.11.2023

В СПЧ назвали негуманным приговор журналистке Баязитовой

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов назвал негуманным приговор журналистке Александре Баязитовой. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:56

2023-11-27T14:56

2023-11-27T14:56

александра баязитова

кирилл кабанов

происшествия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов назвал негуманным приговор журналистке Александре Баязитовой. Ранее Басманный суд Москвы приговорил к 5 и 4,5 годам колонии журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. "Просто с Сашей сводят счеты... Она много кому сказала неприятных слов. Я считаю, что даже дело не в этом, дело в том, что, когда у больного человека старуха-мать, это просто негуманно (выносить такой приговор). Мы в СПЧ говорили, рассылали разные письма. Я считаю, что для тех людей, которые это все организовали и, осудили в том числе, будет вечный суд, там им зачтется, такое "проявление гуманизма", - сказал Кабанов РИА Новости. Баязитова и Архарова обвиняются в вымогательстве денег у Ушакова за так называемые "блоки" в Telegram-каналах - то есть, отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Обе находятся в СИЗО. Еще одна фигурантка Инна Чурилова пошла на сделку со следствием, дала показания, дело было выделено в отдельное производство, летом суд приговорил ее к четырем годам условно. Адвокат Федулова не раз заявляла, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.

https://ria.ru/20231127/bayazitova-1912137095.html

https://ria.ru/20231115/bayazitova-1909600740.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александра баязитова, кирилл кабанов, происшествия