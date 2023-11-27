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В Приамурье спасли дрейфовавшего на льдине мужчину - РИА Новости, 27.11.2023
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Хорошие новости
 
07:31 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/priamure-1912016793.html
В Приамурье спасли дрейфовавшего на льдине мужчину
В Приамурье спасли дрейфовавшего на льдине мужчину - РИА Новости, 27.11.2023
В Приамурье спасли дрейфовавшего на льдине мужчину
Мужчину, дрейфовавшего на льдине и звавшего на помощь, спасли в Приамурье на реке Зея, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T07:31
2023-11-27T07:31
хорошие новости
свободненский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
зея (город)
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноя – РИА Новости. Мужчину, дрейфовавшего на льдине и звавшего на помощь, спасли в Приамурье на реке Зея, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. "В субботу, 25 ноября, около 11 часов дня (5.00 мск) на телефон единой дежурной диспетчерской службы поступило сообщение, что по реке Зея между селами Большая Сазанка и Светиловка Серышевского округа на отколовшейся льдине плывет мужчина и просит о помощи", - говорится в сообщении. Спасатели на левом берегу реки в Свободненском районе разделились на две группы. Одна обследовала местность с квадрокоптером. Вторая выдвинулась вниз по течению, чтобы перехватить плывущего на льдине мужчину. На другой стороне реки уже в Серышевском округе работали местные пожарные. По данным МЧС региона, всего в спасательной операции участвовали 17 человек и девять единиц техники, в том числе два беспилотника. "Через несколько часов "путешественнику" помогли выбраться на берег очевидцы", - сообщили в центре. Позже выяснилось, что пострадавший мужчина решил навестить товарища в соседнем районе и пошёл по льду реки, чтобы сократить путь. Но неокрепший лед откололся, и амурчанина унесло вниз по течению. Выбраться самостоятельно у мужчины не получилось, и он стал звать на помощь.
https://ria.ru/20231124/trassa-1911548010.html
свободненский район
зея (город)
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свободненский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), зея (город), происшествия
Хорошие новости, Свободненский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Зея (город), Происшествия
В Приамурье спасли дрейфовавшего на льдине мужчину

На реке Зея в Приамурье спасли дрейфовавшего на льдине мужчину

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноя – РИА Новости. Мужчину, дрейфовавшего на льдине и звавшего на помощь, спасли в Приамурье на реке Зея, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
«
"В субботу, 25 ноября, около 11 часов дня (5.00 мск) на телефон единой дежурной диспетчерской службы поступило сообщение, что по реке Зея между селами Большая Сазанка и Светиловка Серышевского округа на отколовшейся льдине плывет мужчина и просит о помощи", - говорится в сообщении.
Спасатели на левом берегу реки в Свободненском районе разделились на две группы. Одна обследовала местность с квадрокоптером. Вторая выдвинулась вниз по течению, чтобы перехватить плывущего на льдине мужчину. На другой стороне реки уже в Серышевском округе работали местные пожарные. По данным МЧС региона, всего в спасательной операции участвовали 17 человек и девять единиц техники, в том числе два беспилотника.
"Через несколько часов "путешественнику" помогли выбраться на берег очевидцы", - сообщили в центре.
Позже выяснилось, что пострадавший мужчина решил навестить товарища в соседнем районе и пошёл по льду реки, чтобы сократить путь. Но неокрепший лед откололся, и амурчанина унесло вниз по течению. Выбраться самостоятельно у мужчины не получилось, и он стал звать на помощь.
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Хорошие новостиСвободненский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Зея (город)Происшествия
 
 
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