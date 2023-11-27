https://ria.ru/20231127/premiya-1912171302.html

Ижевский завод "Купол" передал участникам СВО свою госпремию

Ижевский завод "Купол" передал участникам СВО свою госпремию - РИА Новости, 27.11.2023

Ижевский завод "Купол" передал участникам СВО свою госпремию

Коллектив Ижевского электромеханического завода (ИМЭЗ) "Купол" передал участникам спецоперации свою госпремию, полученную за реализацию образовательного... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T16:28

2023-11-27T16:28

2023-11-27T16:30

надежные люди

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

концерн пво "алмаз-антей"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908713195_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_5d943cf813cc7280c5b2097b73ee127e.jpg

УФА, 27 ноя – РИА Новости. Коллектив Ижевского электромеханического завода (ИМЭЗ) "Купол" передал участникам спецоперации свою госпремию, полученную за реализацию образовательного проекта, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии. "В начале ноября глава Удмуртии Александр Бречалов вручил государственную премию Удмуртской Республики авторскому коллективу ИЭМЗ "Купол". Этой высокой оценки был удостоен проект "Образовательная среда "Купол". Инженерные классы", который способствует решению кадровых задач завода "Купол" и других промышленных предприятий. Авторы проекта, получив вознаграждение, передали денежные средства в одну из воинских частей в зоне СВО", - говорится в сообщении. Ижевский электромеханический завод "Купол", основанный в 1957 году, входит в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей" и является одним из ведущих предприятий отечественного оборонного комплекса. Основная специализация предприятия - производство зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2". Завод также изготавливает бортовую аппаратуру ракет класса "земля-воздух", осуществляет модернизацию ЗРК "Оса-АКМ" и "Тор-М1", оказывает сервисные услуги эксплуатирующим организациям.

https://ria.ru/20231125/manevr-1911832254.html

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, концерн пво "алмаз-антей"