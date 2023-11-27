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Ижевский завод "Купол" передал участникам СВО свою госпремию - РИА Новости, 27.11.2023
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16:28 27.11.2023 (обновлено: 16:30 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/premiya-1912171302.html
Ижевский завод "Купол" передал участникам СВО свою госпремию
Ижевский завод "Купол" передал участникам СВО свою госпремию - РИА Новости, 27.11.2023
Ижевский завод "Купол" передал участникам СВО свою госпремию
Коллектив Ижевского электромеханического завода (ИМЭЗ) "Купол" передал участникам спецоперации свою госпремию, полученную за реализацию образовательного... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:28
2023-11-27T16:30
надежные люди
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
концерн пво "алмаз-антей"
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УФА, 27 ноя – РИА Новости. Коллектив Ижевского электромеханического завода (ИМЭЗ) "Купол" передал участникам спецоперации свою госпремию, полученную за реализацию образовательного проекта, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии. "В начале ноября глава Удмуртии Александр Бречалов вручил государственную премию Удмуртской Республики авторскому коллективу ИЭМЗ "Купол". Этой высокой оценки был удостоен проект "Образовательная среда "Купол". Инженерные классы", который способствует решению кадровых задач завода "Купол" и других промышленных предприятий. Авторы проекта, получив вознаграждение, передали денежные средства в одну из воинских частей в зоне СВО", - говорится в сообщении. Ижевский электромеханический завод "Купол", основанный в 1957 году, входит в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей" и является одним из ведущих предприятий отечественного оборонного комплекса. Основная специализация предприятия - производство зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2". Завод также изготавливает бортовую аппаратуру ракет класса "земля-воздух", осуществляет модернизацию ЗРК "Оса-АКМ" и "Тор-М1", оказывает сервисные услуги эксплуатирующим организациям.
https://ria.ru/20231125/manevr-1911832254.html
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удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, концерн пво "алмаз-антей"
Надежные люди, Удмуртская Республика (Удмуртия), Александр Бречалов, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Ижевский завод "Купол" передал участникам СВО свою госпремию

Ижевский завод "Купол" передал участникам СВО госпремию, полученную за проект

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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УФА, 27 ноя – РИА Новости. Коллектив Ижевского электромеханического завода (ИМЭЗ) "Купол" передал участникам спецоперации свою госпремию, полученную за реализацию образовательного проекта, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.
"В начале ноября глава Удмуртии Александр Бречалов вручил государственную премию Удмуртской Республики авторскому коллективу ИЭМЗ "Купол". Этой высокой оценки был удостоен проект "Образовательная среда "Купол". Инженерные классы", который способствует решению кадровых задач завода "Купол" и других промышленных предприятий. Авторы проекта, получив вознаграждение, передали денежные средства в одну из воинских частей в зоне СВО", - говорится в сообщении.
Ижевский электромеханический завод "Купол", основанный в 1957 году, входит в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей" и является одним из ведущих предприятий отечественного оборонного комплекса. Основная специализация предприятия - производство зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2". Завод также изготавливает бортовую аппаратуру ракет класса "земля-воздух", осуществляет модернизацию ЗРК "Оса-АКМ" и "Тор-М1", оказывает сервисные услуги эксплуатирующим организациям.
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Надежные людиУдмуртская Республика (Удмуртия)Александр БречаловКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"
 
 
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