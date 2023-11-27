https://ria.ru/20231127/premiya-1912003903.html

Стал известен лауреат Букеровской премии за 2023 год

Стал известен лауреат Букеровской премии за 2023 год - РИА Новости, 27.11.2023

Стал известен лауреат Букеровской премии за 2023 год

Ирландский писатель Пол Линч стал лауреатом Букеровской премии 2023 года за свой роман "Песнь пророка", сообщили организаторы премии. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T01:51

2023-11-27T01:51

2023-11-27T01:51

культура

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ирландский писатель Пол Линч стал лауреатом Букеровской премии 2023 года за свой роман "Песнь пророка", сообщили организаторы премии. "Песнь пророка" Пола Линча получила Букеровскую премию 2023 года", - говорится в заявлении на сайте премии. Отмечается, что Линч стал пятым ирландским писателем, получившим Букеровскую премию. Книгу отметили за "волнующий и вдохновляющий портрет нации, сползающей к тирании, а также за попытки одной женщины сохранить свою семью". Букеровская премия является одной из самых престижных наград в мире английской литературы. Она появилась в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. В мае стал известен обладатель Международной Букеровской премии этого года - болгарский писатель Георги Господинов за свой роман "Времеубежище". В отличие от Букеровской премии, ежегодно присуждаемой англоязычным авторам из Великобритании, Ирландии и стран Содружества, Международный Букер вручается зарубежным писателям за книги, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии.

https://radiosputnik.ru/20231125/1911833642.html

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