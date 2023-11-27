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Стал известен лауреат Букеровской премии за 2023 год
Стал известен лауреат Букеровской премии за 2023 год - РИА Новости, 27.11.2023
Стал известен лауреат Букеровской премии за 2023 год
Ирландский писатель Пол Линч стал лауреатом Букеровской премии 2023 года за свой роман "Песнь пророка", сообщили организаторы премии. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T01:51
2023-11-27T01:51
2023-11-27T01:51
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ирландский писатель Пол Линч стал лауреатом Букеровской премии 2023 года за свой роман "Песнь пророка", сообщили организаторы премии. "Песнь пророка" Пола Линча получила Букеровскую премию 2023 года", - говорится в заявлении на сайте премии. Отмечается, что Линч стал пятым ирландским писателем, получившим Букеровскую премию. Книгу отметили за "волнующий и вдохновляющий портрет нации, сползающей к тирании, а также за попытки одной женщины сохранить свою семью". Букеровская премия является одной из самых престижных наград в мире английской литературы. Она появилась в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. В мае стал известен обладатель Международной Букеровской премии этого года - болгарский писатель Георги Господинов за свой роман "Времеубежище". В отличие от Букеровской премии, ежегодно присуждаемой англоязычным авторам из Великобритании, Ирландии и стран Содружества, Международный Букер вручается зарубежным писателям за книги, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии.
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Культура, Великобритания, Ирландия
Стал известен лауреат Букеровской премии за 2023 год
Ирландский писатель Пол Линч получил Букеровскую премию за роман "Песнь пророка"