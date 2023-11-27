Рейтинг@Mail.ru
Стал известен лауреат Букеровской премии за 2023 год - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:51 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/premiya-1912003903.html
Стал известен лауреат Букеровской премии за 2023 год
Стал известен лауреат Букеровской премии за 2023 год - РИА Новости, 27.11.2023
Стал известен лауреат Букеровской премии за 2023 год
Ирландский писатель Пол Линч стал лауреатом Букеровской премии 2023 года за свой роман "Песнь пророка", сообщили организаторы премии. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T01:51
2023-11-27T01:51
культура
великобритания
ирландия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912003318_0:102:2048:1254_1920x0_80_0_0_71c0d8c53038c945066348378bdd6314.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ирландский писатель Пол Линч стал лауреатом Букеровской премии 2023 года за свой роман "Песнь пророка", сообщили организаторы премии. "Песнь пророка" Пола Линча получила Букеровскую премию 2023 года", - говорится в заявлении на сайте премии. Отмечается, что Линч стал пятым ирландским писателем, получившим Букеровскую премию. Книгу отметили за "волнующий и вдохновляющий портрет нации, сползающей к тирании, а также за попытки одной женщины сохранить свою семью". Букеровская премия является одной из самых престижных наград в мире английской литературы. Она появилась в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. В мае стал известен обладатель Международной Букеровской премии этого года - болгарский писатель Георги Господинов за свой роман "Времеубежище". В отличие от Букеровской премии, ежегодно присуждаемой англоязычным авторам из Великобритании, Ирландии и стран Содружества, Международный Букер вручается зарубежным писателям за книги, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии.
https://radiosputnik.ru/20231125/1911833642.html
великобритания
ирландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912003318_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_3fd2dff1262e26038aed7a36fd44c2d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, ирландия
Культура, Великобритания, Ирландия
Стал известен лауреат Букеровской премии за 2023 год

Ирландский писатель Пол Линч получил Букеровскую премию за роман "Песнь пророка"

© AP Photo / Alberto PezzaliИрландский писатель Пол Линч
Ирландский писатель Пол Линч - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
Ирландский писатель Пол Линч. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ирландский писатель Пол Линч стал лауреатом Букеровской премии 2023 года за свой роман "Песнь пророка", сообщили организаторы премии.
«
"Песнь пророка" Пола Линча получила Букеровскую премию 2023 года", - говорится в заявлении на сайте премии.
Отмечается, что Линч стал пятым ирландским писателем, получившим Букеровскую премию. Книгу отметили за "волнующий и вдохновляющий портрет нации, сползающей к тирании, а также за попытки одной женщины сохранить свою семью".
Букеровская премия является одной из самых престижных наград в мире английской литературы. Она появилась в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. В мае стал известен обладатель Международной Букеровской премии этого года - болгарский писатель Георги Господинов за свой роман "Времеубежище". В отличие от Букеровской премии, ежегодно присуждаемой англоязычным авторам из Великобритании, Ирландии и стран Содружества, Международный Букер вручается зарубежным писателям за книги, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии.
Охота на книги. Собираемся на ярмарку Non/Fiction - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Охота на книги. Собираемся на ярмарку Non/Fiction
25 ноября, 17:04
 
КультураВеликобританияИрландия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала