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СМИ: Киев изменит правила призыва, чтобы привлечь тех, кто боится передовой
СМИ: Киев изменит правила призыва, чтобы привлечь тех, кто боится передовой - РИА Новости, 28.11.2023
СМИ: Киев изменит правила призыва, чтобы привлечь тех, кто боится передовой
Украина собирается изменить правила призыва в ВСУ, чтобы привлечь тех, кто скрывается от мобилизации из-за боязни попасть на фронт, сообщает газета Guardian со... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-27T20:13
2023-11-27T20:13
2023-11-28T00:03
в мире
киев
алексей данилов
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Украина собирается изменить правила призыва в ВСУ, чтобы привлечь тех, кто скрывается от мобилизации из-за боязни попасть на фронт, сообщает газета Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника. "Изменения, о которых, как ожидается, объявят на этой неделе, будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для того, чтобы проводить более целенаправленный призыв и убедить призывников в том, что они будут задействованы в ролях, которые будут соответствовать их навыкам, а не просто отправлены на фронт", - говорится в сообщении издания. По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, некоторые люди "боятся умереть, боятся стрелять", однако их можно привлечь к другой деятельности. Он добавил, что ВСУ будут работать с двумя крупнейшими на Украине рекрутинговыми компаниями, чтобы найти высококвалифицированных людей, которые не хотят на фронт и избегают призыва. Данилов также признал, что существуют проблемы с набором в ВСУ, но призвал не преувеличивать их масштаб. На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялось множество видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе, мужчин скручивают и насильно увозят в военкоматы. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
https://ria.ru/20231124/mobilizatsiya-1911736386.html
https://ria.ru/20231101/kapitan-1906818841.html
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в мире, киев, алексей данилов
В мире, Киев, Алексей Данилов, Специальная военная операция на Украине
СМИ: Киев изменит правила призыва, чтобы привлечь тех, кто боится передовой
Guardian: Киев попытается привлечь в ВСУ тех, кто не хочет идти на фронт
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Украина собирается изменить правила призыва в ВСУ, чтобы привлечь тех, кто скрывается от мобилизации из-за боязни попасть на фронт, сообщает газета Guardian
со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
«
"Изменения, о которых, как ожидается, объявят на этой неделе, будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для того, чтобы проводить более целенаправленный призыв и убедить призывников в том, что они будут задействованы в ролях, которые будут соответствовать их навыкам, а не просто отправлены на фронт", - говорится в сообщении издания.
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По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова
, некоторые люди "боятся умереть, боятся стрелять", однако их можно привлечь к другой деятельности. Он добавил, что ВСУ будут работать с двумя крупнейшими на Украине рекрутинговыми компаниями, чтобы найти высококвалифицированных людей, которые не хотят на фронт и избегают призыва.
Данилов также признал, что существуют проблемы с набором в ВСУ, но призвал не преувеличивать их масштаб.
На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялось множество видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе, мужчин скручивают и насильно увозят в военкоматы. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
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