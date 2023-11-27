https://ria.ru/20231127/pravila-1912234816.html

СМИ: Киев изменит правила призыва, чтобы привлечь тех, кто боится передовой

СМИ: Киев изменит правила призыва, чтобы привлечь тех, кто боится передовой - РИА Новости, 28.11.2023

СМИ: Киев изменит правила призыва, чтобы привлечь тех, кто боится передовой

Украина собирается изменить правила призыва в ВСУ, чтобы привлечь тех, кто скрывается от мобилизации из-за боязни попасть на фронт, сообщает газета Guardian со... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-27T20:13

2023-11-27T20:13

2023-11-28T00:03

в мире

киев

алексей данилов

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Украина собирается изменить правила призыва в ВСУ, чтобы привлечь тех, кто скрывается от мобилизации из-за боязни попасть на фронт, сообщает газета Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника. "Изменения, о которых, как ожидается, объявят на этой неделе, будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для того, чтобы проводить более целенаправленный призыв и убедить призывников в том, что они будут задействованы в ролях, которые будут соответствовать их навыкам, а не просто отправлены на фронт", - говорится в сообщении издания. По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, некоторые люди "боятся умереть, боятся стрелять", однако их можно привлечь к другой деятельности. Он добавил, что ВСУ будут работать с двумя крупнейшими на Украине рекрутинговыми компаниями, чтобы найти высококвалифицированных людей, которые не хотят на фронт и избегают призыва. Данилов также признал, что существуют проблемы с набором в ВСУ, но призвал не преувеличивать их масштаб. На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялось множество видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе, мужчин скручивают и насильно увозят в военкоматы. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.

https://ria.ru/20231124/mobilizatsiya-1911736386.html

https://ria.ru/20231101/kapitan-1906818841.html

киев

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в мире, киев, алексей данилов