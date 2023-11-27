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Минобороны оценило потери украинских войск на Южнодонецком направлении
Минобороны оценило потери украинских войск на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 27.11.2023
Минобороны оценило потери украинских войск на Южнодонецком направлении
ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении поразили живую силу и технику ВСУ в районах Угледара, Павловки в ДНР и Приютного в Запорожской области, ВСУ потеряли... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:00
2023-11-27T15:00
2023-11-27T15:05
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении поразили живую силу и технику ВСУ в районах Угледара, Павловки в ДНР и Приютного в Запорожской области, ВСУ потеряли до 110 военных и четыре единицы техники, сообщили в понедельник в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Павловка Донецкой Народной Республики, а также 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 110-ти военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в ведомстве.
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россия, угледар, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Запорожская область
Минобороны оценило потери украинских войск на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 110 солдат на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении поразили живую силу и технику ВСУ в районах Угледара, Павловки в ДНР и Приютного в Запорожской области, ВСУ потеряли до 110 военных и четыре единицы техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Павловка Донецкой Народной Республики, а также 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 110-ти военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине