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Минобороны оценило потери украинских войск на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 27.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:00 27.11.2023 (обновлено: 15:05 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/poteri-1912140231.html
Минобороны оценило потери украинских войск на Южнодонецком направлении
Минобороны оценило потери украинских войск на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 27.11.2023
Минобороны оценило потери украинских войск на Южнодонецком направлении
ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении поразили живую силу и технику ВСУ в районах Угледара, Павловки в ДНР и Приютного в Запорожской области, ВСУ потеряли... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:00
2023-11-27T15:05
специальная военная операция на украине
россия
угледар
запорожская область
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении поразили живую силу и технику ВСУ в районах Угледара, Павловки в ДНР и Приютного в Запорожской области, ВСУ потеряли до 110 военных и четыре единицы техники, сообщили в понедельник в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Павловка Донецкой Народной Республики, а также 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 110-ти военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в ведомстве.
россия
угледар
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россия, угледар, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Запорожская область
Минобороны оценило потери украинских войск на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 110 солдат на Южнодонецком направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении поразили живую силу и технику ВСУ в районах Угледара, Павловки в ДНР и Приютного в Запорожской области, ВСУ потеряли до 110 военных и четыре единицы техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Павловка Донецкой Народной Республики, а также 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 110-ти военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУгледарЗапорожская область
 
 
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