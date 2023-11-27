https://ria.ru/20231127/ponasenkov-1912193586.html

Суд вновь оставил Понасенкова* в рядах иноагентов

Суд вновь оставил Понасенкова* в рядах иноагентов - РИА Новости, 27.11.2023

Суд вновь оставил Понасенкова* в рядах иноагентов

Гагаринский суд Москвы отказал блогеру Евгению Понасенкову* в признании незаконным и пересмотре акта проверки Минюста, на основании которого он попал в число... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:24

2023-11-27T17:24

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы отказал блогеру Евгению Понасенкову* в признании незаконным и пересмотре акта проверки Минюста, на основании которого он попал в число иноагентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Исковые требования оставить без удовлетворения", - огласила решение судья Евгения Гуляева. Это уже вторая попытка Понасенкова*, которого Минюст 1 апреля 2022 года включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, оспорить данный статус. Замоскворецкий суд Москвы отказ блогеру, а Мосгорсуд оставил это решение в силе. Как следует из постановления суда и озвученных в ходе слушаний документов, Понасенков* "распространял материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента". Кроме того, Понасенков* с мая 2019 по январь 2022 года получал деньги от издательства "АСТ", "являющегося получателем иностранного финансирования". Также Минюст усмотрел в роликах мужчины идеи "превосходства Европейской цивилизации над Россией", донесенные до зрителей в том числе с помощью "аллегорий, метафор и образов". Акцентировалось внимание и на том, что блогер записывал видео из-за границы. На сегодняшнее заседание Понасенков* не явился. Его представитель просил суд аннулировать акт проверки деятельности блогера ввиду его незаконности, после чего назначить новую проверку, на основе которой иноагентский статус должен быть прекращен. "Акт был составлен с нарушением закона, реальные основания раскрыты не были", - заявил он. Представители Минюста в ходе опроса не смогли доказательно объяснить, выезжал ли Понасенков* из России, сколько раз, где были записаны ролики, какие конкретно формы иностранного влияния были оказаны на блогера, поступали ли ему оттуда средства. Лингвистические и другие экспертизы видео также не проводились, узнал делегат истца. В то же время, по мнению федерального органа, установлено, что Понасенков* соответствует критериям из-за распространения материалов СМИ-иноагентов на YouTube и в Telegram. "Таким образом, установлено, что истец находится под иностранным влиянием", - заключил представитель министерства.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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технологии, москва, россия, евгений понасенков, московский городской суд, youtube, telegram