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Калужская область направила в зону спецоперации "УАЗ" и квадроцикл - РИА Новости, 27.11.2023
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12:53 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/pomosch-1912088104.html
Калужская область направила в зону спецоперации "УАЗ" и квадроцикл
Калужская область направила в зону спецоперации "УАЗ" и квадроцикл - РИА Новости, 27.11.2023
Калужская область направила в зону спецоперации "УАЗ" и квадроцикл
Калужская область отправила в зону СВО большую партию гуманитарной помощи, куда вошли, в частности, автомобиль УАЗ, квадроцикл, маскировочные сети,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:53
2023-11-27T12:53
надежные люди
калужская область
владислав шапша
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Калужская область отправила в зону СВО большую партию гуманитарной помощи, куда вошли, в частности, автомобиль УАЗ, квадроцикл, маскировочные сети, печки-буржуйки, рации, медикаменты, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Шапша написал, что регион отправил очередную большую партию гуманитарной помощи в зону СВО. "Автомобиль УАЗ, квадроцикл, 70 маскировочных сетей, печки-буржуйки, генераторы. Спецоборудование, в том числе квадрокоптер, антидроновое ружье, рации. 60 коробок с медикаментами. Востребованные на передовой стройматериалы для устройства укрытий. Продукты, одежда, обувь, спальники. Более 500 адресных посылок бойцам от родных и близких", - перечислил губернатор. Он отметил, что помощь была благополучно доставлена, и бойцы передают теплые слова благодарности всем, кто принимает участие в сборе и доставке гуманитарного груза.
https://ria.ru/20231127/pomosch-1912029613.html
https://ria.ru/20231120/pomosch-1910557839.html
калужская область
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калужская область, владислав шапша, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Калужская область, Владислав Шапша, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Калужская область направила в зону спецоперации "УАЗ" и квадроцикл

Калужская область направила в зону спецоперации "УАЗ", квадроцикл и буржуйки

© Фото : Владислав Шапша/TelegramБойцы СВО разгружают автомобиль с гуманитарной помощью из Калужской области
Бойцы СВО разгружают автомобиль с гуманитарной помощью из Калужской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : Владислав Шапша/Telegram
Бойцы СВО разгружают автомобиль с гуманитарной помощью из Калужской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Калужская область отправила в зону СВО большую партию гуманитарной помощи, куда вошли, в частности, автомобиль УАЗ, квадроцикл, маскировочные сети, печки-буржуйки, рации, медикаменты, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Шапша написал, что регион отправил очередную большую партию гуманитарной помощи в зону СВО.
Школьники сельской школы Приамурья делают маскировочные халаты для бойцов СВО
Школьники из Приамурья делают маскировочные халаты для бойцов в зоне СВО
Вчера, 09:35
"Автомобиль УАЗ, квадроцикл, 70 маскировочных сетей, печки-буржуйки, генераторы. Спецоборудование, в том числе квадрокоптер, антидроновое ружье, рации. 60 коробок с медикаментами. Востребованные на передовой стройматериалы для устройства укрытий. Продукты, одежда, обувь, спальники. Более 500 адресных посылок бойцам от родных и близких", - перечислил губернатор.
Он отметил, что помощь была благополучно доставлена, и бойцы передают теплые слова благодарности всем, кто принимает участие в сборе и доставке гуманитарного груза.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Предприниматель из Сочи в седьмой раз отправил помощь в зону СВО
20 ноября, 13:40
 
Надежные людиКалужская областьВладислав ШапшаУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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