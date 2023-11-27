https://ria.ru/20231127/pomosch-1912088104.html

Калужская область направила в зону спецоперации "УАЗ" и квадроцикл

Калужская область направила в зону спецоперации "УАЗ" и квадроцикл - РИА Новости, 27.11.2023

Калужская область направила в зону спецоперации "УАЗ" и квадроцикл

Калужская область отправила в зону СВО большую партию гуманитарной помощи, куда вошли, в частности, автомобиль УАЗ, квадроцикл, маскировочные сети,... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:53

2023-11-27T12:53

2023-11-27T12:53

надежные люди

калужская область

владислав шапша

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Калужская область отправила в зону СВО большую партию гуманитарной помощи, куда вошли, в частности, автомобиль УАЗ, квадроцикл, маскировочные сети, печки-буржуйки, рации, медикаменты, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Шапша написал, что регион отправил очередную большую партию гуманитарной помощи в зону СВО. "Автомобиль УАЗ, квадроцикл, 70 маскировочных сетей, печки-буржуйки, генераторы. Спецоборудование, в том числе квадрокоптер, антидроновое ружье, рации. 60 коробок с медикаментами. Востребованные на передовой стройматериалы для устройства укрытий. Продукты, одежда, обувь, спальники. Более 500 адресных посылок бойцам от родных и близких", - перечислил губернатор. Он отметил, что помощь была благополучно доставлена, и бойцы передают теплые слова благодарности всем, кто принимает участие в сборе и доставке гуманитарного груза.

https://ria.ru/20231127/pomosch-1912029613.html

https://ria.ru/20231120/pomosch-1910557839.html

калужская область

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

калужская область, владислав шапша, ульяновский автомобильный завод (уаз)