https://ria.ru/20231127/pomosch-1912088104.html
Калужская область направила в зону спецоперации "УАЗ" и квадроцикл
Калужская область направила в зону спецоперации "УАЗ" и квадроцикл - РИА Новости, 27.11.2023
Калужская область направила в зону спецоперации "УАЗ" и квадроцикл
Калужская область отправила в зону СВО большую партию гуманитарной помощи, куда вошли, в частности, автомобиль УАЗ, квадроцикл, маскировочные сети,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:53
2023-11-27T12:53
2023-11-27T12:53
надежные люди
калужская область
владислав шапша
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912086921_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_521d3170e8f98ce49a7e750fbfa080bc.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Калужская область отправила в зону СВО большую партию гуманитарной помощи, куда вошли, в частности, автомобиль УАЗ, квадроцикл, маскировочные сети, печки-буржуйки, рации, медикаменты, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Шапша написал, что регион отправил очередную большую партию гуманитарной помощи в зону СВО. "Автомобиль УАЗ, квадроцикл, 70 маскировочных сетей, печки-буржуйки, генераторы. Спецоборудование, в том числе квадрокоптер, антидроновое ружье, рации. 60 коробок с медикаментами. Востребованные на передовой стройматериалы для устройства укрытий. Продукты, одежда, обувь, спальники. Более 500 адресных посылок бойцам от родных и близких", - перечислил губернатор. Он отметил, что помощь была благополучно доставлена, и бойцы передают теплые слова благодарности всем, кто принимает участие в сборе и доставке гуманитарного груза.
https://ria.ru/20231127/pomosch-1912029613.html
https://ria.ru/20231120/pomosch-1910557839.html
калужская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, владислав шапша, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Калужская область, Владислав Шапша, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Калужская область направила в зону спецоперации "УАЗ" и квадроцикл
Калужская область направила в зону спецоперации "УАЗ", квадроцикл и буржуйки
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя – РИА Новости.
Калужская область отправила в зону СВО большую партию гуманитарной помощи, куда вошли, в частности, автомобиль УАЗ, квадроцикл, маскировочные сети, печки-буржуйки, рации, медикаменты, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале
.
Шапша написал, что регион отправил очередную большую партию гуманитарной помощи в зону СВО.
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"Автомобиль УАЗ, квадроцикл, 70 маскировочных сетей, печки-буржуйки, генераторы. Спецоборудование, в том числе квадрокоптер, антидроновое ружье, рации. 60 коробок с медикаментами. Востребованные на передовой стройматериалы для устройства укрытий. Продукты, одежда, обувь, спальники. Более 500 адресных посылок бойцам от родных и близких", - перечислил губернатор.
Он отметил, что помощь была благополучно доставлена, и бойцы передают теплые слова благодарности всем, кто принимает участие в сборе и доставке гуманитарного груза.
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