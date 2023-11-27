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Школьники из Приамурья делают маскировочные халаты для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 27.11.2023
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09:35 27.11.2023
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Школьники из Приамурья делают маскировочные халаты для бойцов в зоне СВО
Школьники из Приамурья делают маскировочные халаты для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 27.11.2023
Школьники из Приамурья делают маскировочные халаты для бойцов в зоне СВО
Школьники сельской школы Благовещенского района Приамурья сами делают маскировочные халаты и сухие заправки для супов для бойцов в зоне СВО, сообщает... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T09:35
2023-11-27T09:35
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общество
благовещенский район
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноя – РИА Новости. Школьники сельской школы Благовещенского района Приамурья сами делают маскировочные халаты и сухие заправки для супов для бойцов в зоне СВО, сообщает правительство региона. "Учащиеся школы села Грибское самостоятельно изготавливают маскхалаты и заготавливают сухие заправки для супов", - говорится в сообщении. Ученики приняли участие в акции "Без тыла - фронта не бывает". К ней присоединились и неравнодушные амурчане, они собрали тёплые вещи и строительные инструменты. Курирует это направление учитель Грибской школы Татьяна Устич. Готовые изделия передали добровольческой организации "Вместе мы сила" в Благовещенск.
https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911348834.html
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общество, благовещенский район, благовещенск
Надежные люди, Общество, Благовещенский район, Благовещенск
Школьники из Приамурья делают маскировочные халаты для бойцов в зоне СВО

Школьники сельской школы Приамурья делают маскхалаты для бойцов в зоне СВО

© Правительство Амурской области Школьники сельской школы Приамурья делают маскировочные халаты для бойцов СВО
 Школьники сельской школы Приамурья делают маскировочные халаты для бойцов СВО
© Правительство Амурской области
Школьники сельской школы Приамурья делают маскировочные халаты для бойцов СВО
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноя – РИА Новости. Школьники сельской школы Благовещенского района Приамурья сами делают маскировочные халаты и сухие заправки для супов для бойцов в зоне СВО, сообщает правительство региона.
"Учащиеся школы села Грибское самостоятельно изготавливают маскхалаты и заготавливают сухие заправки для супов", - говорится в сообщении.
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Ученики приняли участие в акции "Без тыла - фронта не бывает". К ней присоединились и неравнодушные амурчане, они собрали тёплые вещи и строительные инструменты. Курирует это направление учитель Грибской школы Татьяна Устич.
Готовые изделия передали добровольческой организации "Вместе мы сила" в Благовещенск.
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