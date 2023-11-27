https://ria.ru/20231127/pomosch-1912029613.html

Школьники из Приамурья делают маскировочные халаты для бойцов в зоне СВО

Школьники из Приамурья делают маскировочные халаты для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 27.11.2023

Школьники из Приамурья делают маскировочные халаты для бойцов в зоне СВО

Школьники сельской школы Благовещенского района Приамурья сами делают маскировочные халаты и сухие заправки для супов для бойцов в зоне СВО, сообщает... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T09:35

2023-11-27T09:35

2023-11-27T09:35

надежные люди

общество

благовещенский район

благовещенск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912026669_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_89aad703cd8430386739c7638633ec3a.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноя – РИА Новости. Школьники сельской школы Благовещенского района Приамурья сами делают маскировочные халаты и сухие заправки для супов для бойцов в зоне СВО, сообщает правительство региона. "Учащиеся школы села Грибское самостоятельно изготавливают маскхалаты и заготавливают сухие заправки для супов", - говорится в сообщении. Ученики приняли участие в акции "Без тыла - фронта не бывает". К ней присоединились и неравнодушные амурчане, они собрали тёплые вещи и строительные инструменты. Курирует это направление учитель Грибской школы Татьяна Устич. Готовые изделия передали добровольческой организации "Вместе мы сила" в Благовещенск.

https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911348834.html

https://ria.ru/20231120/spetsoperatsiya-1910613234.html

благовещенский район

благовещенск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, благовещенский район, благовещенск