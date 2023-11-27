https://ria.ru/20231127/poezda-1912189536.html
Пассажиры задержанных поездов получили бесплатное питание
Пассажиры задержанных поездов получили бесплатное питание - РИА Новости, 27.11.2023
Пассажиры задержанных поездов получили бесплатное питание
Бесплатное питание получили свыше пяти тысяч пассажиров задержанных на черноморском побережье из-за стихии поездов, сообщила "Федеральная пассажирская компания" РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:30
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Бесплатное питание получили свыше пяти тысяч пассажиров задержанных на черноморском побережье из-за стихии поездов, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). "Бесплатное питание было предоставлено свыше пяти тысячам пассажиров задержанных на черноморском побережье поездов", – говорится в сообщении ФПК. Накормили пассажиров в Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону, а также на станции Чемитоквадже. "Планируется предоставление еще почти 6,5 тысячи наборов в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Шепси, Туапсе, Сочи, а также на станции Первомайская", – добавляется в сообщении.Движение поездов на Черноморском побережье приостанавливалось из-за последствий непогоды, которая обрушилась на регион. ФПК сообщала, что стихия повлияла на график 21 ее поезда, из них четыре были отменены. Пассажирам составов, задержанных в пути на четыре часа и более, ФПК предоставляла бесплатное питание.
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Пассажиры задержанных поездов получили бесплатное питание
ФПК выдала пассажирам задержанных поездов более пяти тысяч наборов питания