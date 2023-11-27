https://ria.ru/20231127/poezda-1912178972.html

В ФПК уточнили правила обмена и возврата билетов на задержанные поезда

В ФПК уточнили правила обмена и возврата билетов на задержанные поезда - РИА Новости, 27.11.2023

В ФПК уточнили правила обмена и возврата билетов на задержанные поезда

Пассажиры задержанных из-за стихии на Черноморском побережье поездов "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) могут оформить возврат билетов без... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T18:12

2023-11-27T18:12

2023-11-27T18:12

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Пассажиры задержанных из-за стихии на Черноморском побережье поездов "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) могут оформить возврат билетов без допсборов и онлайн, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Пассажиры отмененных поездов смогут обменять или вернуть билеты без удержаний и сборов только в кассах. Пассажиры поездов, которые сейчас задерживаются в пути, могут оформить возвраты и в кассах, и онлайн", – сделали уточнение в ФПК. Ранее в компании сообщали, что с каждым пассажиром вопрос будет решаться в индивидуальном порядке.В ФПК уточняют, что количество работающих касс будет увеличено в случае необходимости."Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить для пассажиров, на чьи поездки повлияли погодные условия, свободные места на желаемые даты", – говорилось в сообщении.РЖД уже восстановили движение поездов на Черноморском побережье, открыв его по одному пути на участке Лазаревская – разъезд Водопадный в Краснодарском крае. Тут ранее произошёл подмыв насыпи железной дороги. В пути следования задерживается 27 пассажирских поездов дальнего следования. На участке Туапсе – Адлер отменен 21 пригородный поезд и сокращен маршрут еще 6 поездов.Движение поездов на Черноморском побережье было приостановлено из-за последствий непогоды, которая обрушилась на регион. ФПК сообщала, что стихия повлияла на движение 21 ее поезда, из них четыре были отменены.

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