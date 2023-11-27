https://ria.ru/20231127/poezda-1912133003.html
В Сочи некоторые поезда, задержанные из-за ливней, начали движение
В Сочи некоторые поезда, задержанные из-за ливней, начали движение - РИА Новости, 27.11.2023
В Сочи некоторые поезда, задержанные из-за ливней, начали движение
Поезда, расписание которых было нарушено из-за ЧП на железнодорожных путях Сочи во время шторма и ливней, пошли – по назначению отправились пять составов,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:44
2023-11-27T14:44
2023-11-27T14:45
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СОЧИ, 27 ноя – РИА Новости. Поезда, расписание которых было нарушено из-за ЧП на железнодорожных путях Сочи во время шторма и ливней, пошли – по назначению отправились пять составов, сообщили РИА Новости в мэрии города-курорта. "Да, пошли, первый поезд пустили Адлер-Москва, 420 пассажиров", – сказала собеседница агентства. Она уточнила, что по месту назначения отправились уже пять поездов. Ранее в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги говорили, что в Сочи из-за отключения напряжения в контактной сети на перегоне Адлер – Хоста и падения деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское – Лоо и Лоо – Дагомыс были задержаны 50 поездов. К восстановительным работам приступили специалисты Российской железной дороги. Штормовое предупреждение продолжает действовать в Сочи из-за непогоды. Ливни уже успели повредить часть инфраструктуры во всех крупных районах города и на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ Адлерского района. Вход на пляжи везде запрещен, прогулки там невозможны из-за сильного шторма.
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новости - туризм, туризм, туристы, сочи, адлер, северо-кавказская железная дорога, сильный шторм на черноморском побережье россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, Адлер, Северо-Кавказская железная дорога, Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Сочи некоторые поезда, задержанные из-за ливней, начали движение
Некоторые поезда, задержанные во время ЧП в Сочи из-за ливней, начали движение