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В Краснодарском крае задерживаются около 50 пассажирских поездов - РИА Новости, 27.11.2023
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10:11 27.11.2023 (обновлено: 11:48 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/poezd-1912036926.html
В Краснодарском крае задерживаются около 50 пассажирских поездов
В Краснодарском крае задерживаются около 50 пассажирских поездов - РИА Новости, 27.11.2023
В Краснодарском крае задерживаются около 50 пассажирских поездов
РЖД устраняют последствия стихии на Черноморском побережье, задерживается порядка 50 пассажирских поездов, сообщила компания. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:11
2023-11-27T11:48
происшествия
краснодарский край
адлер
хост (город)
ржд
сильный шторм на черноморском побережье россии
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. РЖД устраняют последствия стихии на Черноморском побережье, задерживается порядка 50 пассажирских поездов, сообщила компания. Накануне из-за непогоды произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер – Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское – Лоо и Лоо – Дагомыс. Кроме того, образовался подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская. Движение на побережье приостановлено. "Предпринимаем все необходимые меры для нормализации движения поездов в Краснодарском крае… В пути следования задерживается порядка 50 пассажирских поездов. Пассажиры обеспечены питанием и водой. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231127/sevastopol-1912033389.html
краснодарский край
адлер
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происшествия, краснодарский край, адлер, хост (город), ржд, сильный шторм на черноморском побережье россии
Происшествия, Краснодарский край, Адлер, Хост (город), РЖД, Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Краснодарском крае задерживаются около 50 пассажирских поездов

В Краснодарском крае из-за непогоды задерживаются около 50 пассажирских поездов

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПоезд "Сочи"
Поезд Сочи - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Поезд "Сочи". Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. РЖД устраняют последствия стихии на Черноморском побережье, задерживается порядка 50 пассажирских поездов, сообщила компания.
Накануне из-за непогоды произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне АдлерХоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское – Лоо и Лоо – Дагомыс. Кроме того, образовался подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская. Движение на побережье приостановлено.
"Предпринимаем все необходимые меры для нормализации движения поездов в Краснодарском крае… В пути следования задерживается порядка 50 пассажирских поездов. Пассажиры обеспечены питанием и водой. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКраснодарский крайАдлерХост (город)РЖДСильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
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