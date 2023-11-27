https://ria.ru/20231127/poezd-1912036926.html

В Краснодарском крае задерживаются около 50 пассажирских поездов

В Краснодарском крае задерживаются около 50 пассажирских поездов - РИА Новости, 27.11.2023

В Краснодарском крае задерживаются около 50 пассажирских поездов

РЖД устраняют последствия стихии на Черноморском побережье, задерживается порядка 50 пассажирских поездов, сообщила компания. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:11

2023-11-27T10:11

2023-11-27T11:48

происшествия

краснодарский край

адлер

хост (город)

ржд

сильный шторм на черноморском побережье россии

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. РЖД устраняют последствия стихии на Черноморском побережье, задерживается порядка 50 пассажирских поездов, сообщила компания. Накануне из-за непогоды произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер – Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское – Лоо и Лоо – Дагомыс. Кроме того, образовался подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская. Движение на побережье приостановлено. "Предпринимаем все необходимые меры для нормализации движения поездов в Краснодарском крае… В пути следования задерживается порядка 50 пассажирских поездов. Пассажиры обеспечены питанием и водой. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231127/sevastopol-1912033389.html

краснодарский край

адлер

хост (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, адлер, хост (город), ржд, сильный шторм на черноморском побережье россии