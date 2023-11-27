https://ria.ru/20231127/podtopleniya-1912216518.html

В Ростовской области подтопило более тысячи домов

В Ростовской области подтопило более тысячи домов - РИА Новости, 27.11.2023

В Ростовской области подтопило более тысячи домов

Более 1 тысячи домов и почти 3 тысячи дворов подтоплены на территории Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T18:24

2023-11-27T18:24

2023-11-27T18:31

сильный шторм на черноморском побережье россии

василий голубев

ростовская область

происшествия

таганрог

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Более 1 тысячи домов и почти 3 тысячи дворов подтоплены на территории Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. По его информации, по состоянию на 18.00, из-за непогоды в Ростовской области остаются подтопленными в общей сложности 25 населенных пунктов, в том числе территории в Азове, Таганроге, Азовском и Неклиновском районах. "Всего подтоплено 2 917 придомовых территорий, 1094 дома, эвакуировано 506 человек, в том числе 120 детей", - написал он. Подготовлено 12 пунктов временного размещения на 813 человек. В основном, люди разместились у своих родственников, 19 человек находятся в ПВР. Также, по данным губернатора, частично подтоплен 5-километровый участок дороги Кагальник – Займо-Обрыв. Объезд возможен через село Пешково. Ранее спасатели распространили штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Ростовской области. На выходных и в понедельник синоптики прогнозировали сильный дождь с мокрым снегом и ветер с порывами местами до 29 метров в секунду. В понедельник сильный ветер массово повалил деревья в Ростове-на-Дону, ряд территорий оказались подтоплены. В Таганроге из-за сильного ветра часть школ перевели на дистанционный формат обучения. Без света в регионе остались около 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20231127/skulptura-1912201476.html

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сильный шторм на черноморском побережье россии, василий голубев, ростовская область, происшествия, таганрог