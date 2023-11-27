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В Ростовской области подтопило более тысячи домов - РИА Новости, 27.11.2023
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18:24 27.11.2023 (обновлено: 18:31 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/podtopleniya-1912216518.html
В Ростовской области подтопило более тысячи домов
В Ростовской области подтопило более тысячи домов - РИА Новости, 27.11.2023
В Ростовской области подтопило более тысячи домов
Более 1 тысячи домов и почти 3 тысячи дворов подтоплены на территории Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T18:24
2023-11-27T18:31
сильный шторм на черноморском побережье россии
василий голубев
ростовская область
происшествия
таганрог
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Более 1 тысячи домов и почти 3 тысячи дворов подтоплены на территории Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. По его информации, по состоянию на 18.00, из-за непогоды в Ростовской области остаются подтопленными в общей сложности 25 населенных пунктов, в том числе территории в Азове, Таганроге, Азовском и Неклиновском районах. "Всего подтоплено 2 917 придомовых территорий, 1094 дома, эвакуировано 506 человек, в том числе 120 детей", - написал он. Подготовлено 12 пунктов временного размещения на 813 человек. В основном, люди разместились у своих родственников, 19 человек находятся в ПВР. Также, по данным губернатора, частично подтоплен 5-километровый участок дороги Кагальник – Займо-Обрыв. Объезд возможен через село Пешково. Ранее спасатели распространили штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Ростовской области. На выходных и в понедельник синоптики прогнозировали сильный дождь с мокрым снегом и ветер с порывами местами до 29 метров в секунду. В понедельник сильный ветер массово повалил деревья в Ростове-на-Дону, ряд территорий оказались подтоплены. В Таганроге из-за сильного ветра часть школ перевели на дистанционный формат обучения. Без света в регионе остались около 100 тысяч человек.
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сильный шторм на черноморском побережье россии, василий голубев, ростовская область, происшествия, таганрог
Сильный шторм на Черноморском побережье России, Василий Голубев, Ростовская область, Происшествия, Таганрог
В Ростовской области подтопило более тысячи домов

Губернатор Ростовской области: в регионе подтопило более тысячи домов

© Главное управление МЧС России по Ростовской областиПодтопленный после сильных дождей район в Ростовской области. 27 ноября 2023
Подтопленный после сильных дождей район в Ростовской области. 27 ноября 2023
© Главное управление МЧС России по Ростовской области
Подтопленный после сильных дождей район в Ростовской области. 27 ноября 2023
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Более 1 тысячи домов и почти 3 тысячи дворов подтоплены на территории Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.
По его информации, по состоянию на 18.00, из-за непогоды в Ростовской области остаются подтопленными в общей сложности 25 населенных пунктов, в том числе территории в Азове, Таганроге, Азовском и Неклиновском районах.
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"Всего подтоплено 2 917 придомовых территорий, 1094 дома, эвакуировано 506 человек, в том числе 120 детей", - написал он.
Подготовлено 12 пунктов временного размещения на 813 человек. В основном, люди разместились у своих родственников, 19 человек находятся в ПВР.
Также, по данным губернатора, частично подтоплен 5-километровый участок дороги Кагальник – Займо-Обрыв. Объезд возможен через село Пешково.
Ранее спасатели распространили штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Ростовской области. На выходных и в понедельник синоптики прогнозировали сильный дождь с мокрым снегом и ветер с порывами местами до 29 метров в секунду.
В понедельник сильный ветер массово повалил деревья в Ростове-на-Дону, ряд территорий оказались подтоплены. В Таганроге из-за сильного ветра часть школ перевели на дистанционный формат обучения. Без света в регионе остались около 100 тысяч человек.
Последствия мощного шторма в Крыму
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Поваленное дерево в Симферополе

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

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По последним данным, погиб один человек.

Поваленное дерево в Симферополе

По последним данным, погиб один человек.

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Поваленное дерево в Симферополе

Часть сел обесточена.

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© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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8 из 8
 
Сильный шторм на Черноморском побережье РоссииВасилий ГолубевРостовская областьПроисшествияТаганрог
 
 
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