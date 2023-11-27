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Власти Ростовской области рассказали об эвакуации из зон подтопления - РИА Новости, 27.11.2023
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15:18 27.11.2023 (обновлено: 15:33 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/podtopleniya-1912148581.html
Власти Ростовской области рассказали об эвакуации из зон подтопления
Власти Ростовской области рассказали об эвакуации из зон подтопления - РИА Новости, 27.11.2023
Власти Ростовской области рассказали об эвакуации из зон подтопления
Спасатели эвакуировали уже более 500 человек из зоны подтопления на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости замгубернатора региона Сергей Бодряков. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:18
2023-11-27T15:33
ростовская область
сильный шторм на черноморском побережье россии
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Спасатели эвакуировали уже более 500 человек из зоны подтопления на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости замгубернатора региона Сергей Бодряков."Областные спасатели эвакуировали из зоны подтопления более 500 человек, в том числе 120 детей", - сказал он, добавив, что службы экстренного реагирования функционируют в режиме повышенной готовности.Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась на территории Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Азовского, Мясниковского и Неклиновского районов. В зоне подтопления создана группировка в составе порядка 1,2 тысячи специалистов, более 450 автомобилей. При необходимости она может быть увеличена.В настоящее время в зоне подтопления оказались 25 населенных пунктов в четырех муниципальных образованиях: Азов, Таганрог, Азовский и Неклиновский районы.Ранее спасатели распространили штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Ростовской области. На выходных и в понедельник синоптики прогнозировали сильный дождь с мокрым снегом и ветер с порывами местами до 29 метров в секунду.В понедельник сильный ветер массово повалил деревья в Ростове-на-Дону, ряд территорий оказались подтоплены. В Таганроге из-за сильного ветра часть школ перевели на дистанционный формат обучения. Без света в регионе остались около 100 тысяч человек.
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ростовская область, сильный шторм на черноморском побережье россии, происшествия
Ростовская область, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Происшествия
Власти Ростовской области рассказали об эвакуации из зон подтопления

Из зоны подтопления в Ростовской области эвакуировали более 500 человек

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПоследствия стихийного бедствия
Последствия стихийного бедствия - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Последствия стихийного бедствия. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Спасатели эвакуировали уже более 500 человек из зоны подтопления на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости замгубернатора региона Сергей Бодряков.
"Областные спасатели эвакуировали из зоны подтопления более 500 человек, в том числе 120 детей", - сказал он, добавив, что службы экстренного реагирования функционируют в режиме повышенной готовности.
Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась на территории Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Азовского, Мясниковского и Неклиновского районов. В зоне подтопления создана группировка в составе порядка 1,2 тысячи специалистов, более 450 автомобилей. При необходимости она может быть увеличена.
В настоящее время в зоне подтопления оказались 25 населенных пунктов в четырех муниципальных образованиях: Азов, Таганрог, Азовский и Неклиновский районы.
Последствия стихийного бедствия в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
В Крыму нашли тело мужчины, погибшего из-за шторма
Вчера, 13:17
Ранее спасатели распространили штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Ростовской области. На выходных и в понедельник синоптики прогнозировали сильный дождь с мокрым снегом и ветер с порывами местами до 29 метров в секунду.
В понедельник сильный ветер массово повалил деревья в Ростове-на-Дону, ряд территорий оказались подтоплены. В Таганроге из-за сильного ветра часть школ перевели на дистанционный формат обучения. Без света в регионе остались около 100 тысяч человек.
Последствия мощного шторма в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

Поваленное дерево в Симферополе

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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1 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

По последним данным, погиб один человек.

Поваленное дерево в Симферополе

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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2 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

Женщина в сквере во время снегопада в Симферополе

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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3 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Часть сел обесточена.

Поваленное дерево в Симферополе

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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4 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

Последствия шторма в Симферополе

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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5 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

Поваленное дерево в Симферополе

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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6 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

Поваленное дерево в Симферополе

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В регионе создали оперативный штаб.

Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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8 из 8

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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8 из 8
 
Ростовская областьСильный шторм на Черноморском побережье РоссииПроисшествия
 
 
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