https://ria.ru/20231127/podtopleniya-1912148581.html

Власти Ростовской области рассказали об эвакуации из зон подтопления

Власти Ростовской области рассказали об эвакуации из зон подтопления - РИА Новости, 27.11.2023

Власти Ростовской области рассказали об эвакуации из зон подтопления

Спасатели эвакуировали уже более 500 человек из зоны подтопления на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости замгубернатора региона Сергей Бодряков. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:18

2023-11-27T15:18

2023-11-27T15:33

ростовская область

сильный шторм на черноморском побережье россии

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Спасатели эвакуировали уже более 500 человек из зоны подтопления на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости замгубернатора региона Сергей Бодряков."Областные спасатели эвакуировали из зоны подтопления более 500 человек, в том числе 120 детей", - сказал он, добавив, что службы экстренного реагирования функционируют в режиме повышенной готовности.Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась на территории Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Азовского, Мясниковского и Неклиновского районов. В зоне подтопления создана группировка в составе порядка 1,2 тысячи специалистов, более 450 автомобилей. При необходимости она может быть увеличена.В настоящее время в зоне подтопления оказались 25 населенных пунктов в четырех муниципальных образованиях: Азов, Таганрог, Азовский и Неклиновский районы.Ранее спасатели распространили штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Ростовской области. На выходных и в понедельник синоптики прогнозировали сильный дождь с мокрым снегом и ветер с порывами местами до 29 метров в секунду.В понедельник сильный ветер массово повалил деревья в Ростове-на-Дону, ряд территорий оказались подтоплены. В Таганроге из-за сильного ветра часть школ перевели на дистанционный формат обучения. Без света в регионе остались около 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20231127/krym-1912098304.html

ростовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростовская область, сильный шторм на черноморском побережье россии, происшествия