https://ria.ru/20231127/podtopleniya-1912148581.html
Власти Ростовской области рассказали об эвакуации из зон подтопления
Власти Ростовской области рассказали об эвакуации из зон подтопления - РИА Новости, 27.11.2023
Власти Ростовской области рассказали об эвакуации из зон подтопления
Спасатели эвакуировали уже более 500 человек из зоны подтопления на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости замгубернатора региона Сергей Бодряков. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:18
2023-11-27T15:18
2023-11-27T15:33
ростовская область
сильный шторм на черноморском побережье россии
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912071935_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93745df8eb5b5d5192b65c2afedfeff3.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Спасатели эвакуировали уже более 500 человек из зоны подтопления на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости замгубернатора региона Сергей Бодряков."Областные спасатели эвакуировали из зоны подтопления более 500 человек, в том числе 120 детей", - сказал он, добавив, что службы экстренного реагирования функционируют в режиме повышенной готовности.Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась на территории Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Азовского, Мясниковского и Неклиновского районов. В зоне подтопления создана группировка в составе порядка 1,2 тысячи специалистов, более 450 автомобилей. При необходимости она может быть увеличена.В настоящее время в зоне подтопления оказались 25 населенных пунктов в четырех муниципальных образованиях: Азов, Таганрог, Азовский и Неклиновский районы.Ранее спасатели распространили штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Ростовской области. На выходных и в понедельник синоптики прогнозировали сильный дождь с мокрым снегом и ветер с порывами местами до 29 метров в секунду.В понедельник сильный ветер массово повалил деревья в Ростове-на-Дону, ряд территорий оказались подтоплены. В Таганроге из-за сильного ветра часть школ перевели на дистанционный формат обучения. Без света в регионе остались около 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20231127/krym-1912098304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, сильный шторм на черноморском побережье россии, происшествия
Ростовская область, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Происшествия
Власти Ростовской области рассказали об эвакуации из зон подтопления
Из зоны подтопления в Ростовской области эвакуировали более 500 человек
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Спасатели эвакуировали уже более 500 человек из зоны подтопления на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости замгубернатора региона Сергей Бодряков.
"Областные спасатели эвакуировали из зоны подтопления более 500 человек, в том числе 120 детей", - сказал он, добавив, что службы экстренного реагирования функционируют в режиме повышенной готовности.
Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась на территории Ростова-на-Дону
, Азова
, Таганрога
, Азовского, Мясниковского и Неклиновского районов
. В зоне подтопления создана группировка в составе порядка 1,2 тысячи специалистов, более 450 автомобилей. При необходимости она может быть увеличена.
В настоящее время в зоне подтопления оказались 25 населенных пунктов в четырех муниципальных образованиях: Азов, Таганрог, Азовский и Неклиновский районы.
В Крыму нашли тело мужчины, погибшего из-за шторма
Ранее спасатели распространили штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Ростовской области. На выходных и в понедельник синоптики прогнозировали сильный дождь с мокрым снегом и ветер с порывами местами до 29 метров в секунду.
В понедельник сильный ветер массово повалил деревья в Ростове-на-Дону, ряд территорий оказались подтоплены. В Таганроге из-за сильного ветра часть школ перевели на дистанционный формат обучения. Без света в регионе остались около 100 тысяч человек.
Последствия мощного шторма в Крыму
Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.
1 из 8
По последним данным, погиб один человек.
2 из 8
В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.
3 из 8
Без света остаются почти 400 тысяч жителей.
5 из 8
Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.
6 из 8
В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.
7 из 8
В регионе создали оперативный штаб.
8 из 8
Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.
1 из 8
По последним данным, погиб один человек.
2 из 8
В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.
3 из 8
Без света остаются почти 400 тысяч жителей.
5 из 8
Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.
6 из 8
В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.
7 из 8
В регионе создали оперативный штаб.
8 из 8