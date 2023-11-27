https://ria.ru/20231127/podtopleniya-1912059409.html
Константинов надеется, что подтопления в Крыму начнут сходить к концу дня
Константинов надеется, что подтопления в Крыму начнут сходить к концу дня - РИА Новости, 27.11.2023
Константинов надеется, что подтопления в Крыму начнут сходить к концу дня
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что к концу дня должен начаться сход воды с подтопленных участков в Крыму, но процесс займет несколько... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:33
2023-11-27T11:33
2023-11-27T11:34
евпатория
саки (крым)
судак
владимир константинов
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что к концу дня должен начаться сход воды с подтопленных участков в Крыму, но процесс займет несколько дней. "Уже, надеемся, что к концу дня начнется обратный процесс схода воды, но несколько дней, вероятнее всего, это займет", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24". "Надеемся, что пик (непогоды) прошел. Во всяком случае, прогнозы такие, что на сегодняшний день должно быть уже немножко полегче. Еще ветер есть, но, безусловно, не той силы, что было вчера ночью", - добавил он. Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Из подтопленных домов эвакуировали людей. В Евпатории остановили трамваи. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Также перекрыта часть трассы на побережье между городом Судак и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района.
https://ria.ru/20231127/razrusheniya-1912035273.html
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Евпатория, Саки (Крым), Судак, Владимир Константинов, Происшествия
Константинов надеется, что подтопления в Крыму начнут сходить к концу дня
Константинов надеется, что к концу дня подтопления в Крыму должны начать сходить