https://ria.ru/20231127/podtopleniya-1912059409.html

Константинов надеется, что подтопления в Крыму начнут сходить к концу дня

Константинов надеется, что подтопления в Крыму начнут сходить к концу дня - РИА Новости, 27.11.2023

Константинов надеется, что подтопления в Крыму начнут сходить к концу дня

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что к концу дня должен начаться сход воды с подтопленных участков в Крыму, но процесс займет несколько... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T11:33

2023-11-27T11:33

2023-11-27T11:34

евпатория

саки (крым)

судак

владимир константинов

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911963804_0:343:926:864_1920x0_80_0_0_6292c3b2fd234aee50d302bb0e63d8cd.png

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что к концу дня должен начаться сход воды с подтопленных участков в Крыму, но процесс займет несколько дней. "Уже, надеемся, что к концу дня начнется обратный процесс схода воды, но несколько дней, вероятнее всего, это займет", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24". "Надеемся, что пик (непогоды) прошел. Во всяком случае, прогнозы такие, что на сегодняшний день должно быть уже немножко полегче. Еще ветер есть, но, безусловно, не той силы, что было вчера ночью", - добавил он. Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Из подтопленных домов эвакуировали людей. В Евпатории остановили трамваи. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Также перекрыта часть трассы на побережье между городом Судак и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района.

https://ria.ru/20231127/razrusheniya-1912035273.html

евпатория

саки (крым)

судак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евпатория, саки (крым), судак, владимир константинов, происшествия