Пленный боевик ВСУ пожаловался на растущее число "отказников"
Пленный украинский боец пожаловался на очень большое число отказников в ВСУ
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военный Богдан Куманский рассказал, что в рядах ВСУ, в частности в его подразделении, было очень много "отказников" и случаев самовольного оставления части, видео с ним опубликовало Минобороны России.
«
"Мысли уже давно подбирались, чтобы уйти в СОЧ (самовольное оставление части - ред.)... Людей не хватает, тянут людей из любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта, лишь бы кто... ни подготовки, ничего", - пожаловался Куманский.
Он предполагает, что "отказников" много, потому что никто не хочет быть "мясом."
"В моем подразделении, то есть в 118-й бригаде, по 118-й бригаде очень много отказников... потому что не хотят быть "мясом",.. не знаю, что там наше правительство думает, что наши командиры думают", - добавил пленный.
Ранее американский журнал Military Watch сообщил, что украинцы стали чаще дезертировать из Вооруженных сил из-за провалов на фронте. Согласно данным Генпрокуратуры Украины, всего за девять месяцев этого года из украинской армии сбежали 4638 солдат, а оставили часть — 10 940.
Главком ВСУ Валерий Залужный ранее признал тупиковую ситуацию на фронте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.