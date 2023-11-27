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Пленный боевик ВСУ пожаловался на растущее число "отказников" - РИА Новости, 27.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:19 27.11.2023 (обновлено: 05:27 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/plennyy-1912012566.html
Пленный боевик ВСУ пожаловался на растущее число "отказников"
Пленный боевик ВСУ пожаловался на растущее число "отказников" - РИА Новости, 27.11.2023
Пленный боевик ВСУ пожаловался на растущее число "отказников"
Пленный украинский военный Богдан Куманский рассказал, что в рядах ВСУ, в частности в его подразделении, было очень много "отказников" и случаев самовольного... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T05:19
2023-11-27T05:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военный Богдан Куманский рассказал, что в рядах ВСУ, в частности в его подразделении, было очень много "отказников" и случаев самовольного оставления части, видео с ним опубликовало Минобороны России."Мысли уже давно подбирались, чтобы уйти в СОЧ (самовольное оставление части - ред.)... Людей не хватает, тянут людей из любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта, лишь бы кто... ни подготовки, ничего", - пожаловался Куманский. Он предполагает, что "отказников" много, потому что никто не хочет быть "мясом.""В моем подразделении, то есть в 118-й бригаде, по 118-й бригаде очень много отказников... потому что не хотят быть "мясом",.. не знаю, что там наше правительство думает, что наши командиры думают", - добавил пленный.Ранее американский журнал Military Watch сообщил, что украинцы стали чаще дезертировать из Вооруженных сил из-за провалов на фронте. Согласно данным Генпрокуратуры Украины, всего за девять месяцев этого года из украинской армии сбежали 4638 солдат, а оставили часть — 10 940.Главком ВСУ Валерий Залужный ранее признал тупиковую ситуацию на фронте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Пленный боевик ВСУ пожаловался на растущее число "отказников"

Пленный украинский боец пожаловался на очень большое число отказников в ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военный Богдан Куманский рассказал, что в рядах ВСУ, в частности в его подразделении, было очень много "отказников" и случаев самовольного оставления части, видео с ним опубликовало Минобороны России.
«
"Мысли уже давно подбирались, чтобы уйти в СОЧ (самовольное оставление части - ред.)... Людей не хватает, тянут людей из любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта, лишь бы кто... ни подготовки, ничего", - пожаловался Куманский.
Он предполагает, что "отказников" много, потому что никто не хочет быть "мясом."
"В моем подразделении, то есть в 118-й бригаде, по 118-й бригаде очень много отказников... потому что не хотят быть "мясом",.. не знаю, что там наше правительство думает, что наши командиры думают", - добавил пленный.
Ранее американский журнал Military Watch сообщил, что украинцы стали чаще дезертировать из Вооруженных сил из-за провалов на фронте. Согласно данным Генпрокуратуры Украины, всего за девять месяцев этого года из украинской армии сбежали 4638 солдат, а оставили часть — 10 940.
Главком ВСУ Валерий Залужный ранее признал тупиковую ситуацию на фронте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.
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