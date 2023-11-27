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Зеленскому пригрозили военным переворотом после скандала с Залужным
Зеленскому пригрозили военным переворотом после скандала с Залужным - РИА Новости, 27.11.2023
Зеленскому пригрозили военным переворотом после скандала с Залужным
К власти на Украине придут военные, с такими угрозами на своей странице в социальной сети Facebook* выступил известный прозападный активист Александр Леменов,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T02:14
2023-11-27T02:14
2023-11-27T02:14
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. К власти на Украине придут военные, с такими угрозами на своей странице в социальной сети Facebook* выступил известный прозападный активист Александр Леменов, сообщает "Страна.ua".Так он прокомментировал слова украинского депутата от партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой о том, что главком ВСУ Валерий Залужный должен уйти в отставку."В Киеве действительно сменится власть, но не на российскую, а на военную", — написал Леменов.По его словам, в Киеве некоторые забывают, что фронт пока еще не рушится благодаря военным, а не народным депутатам.При этом он предрек Украине потерю территорий. "Они доиграются. Мы потеряем еще территории", — заключил Леменов.Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный должен уйти в отставку из-за отсутствия плана действий на следующий год. По ее словам, недовольство отсутствием каких-либо конкретных планов у Залужного возникло еще летом этого года, когда началось контрнаступление ВСУ.Представитель Владимира Зеленского в Верховной раде Федор Вениславский раскритиковал Безуглую, назвав ее поведение "недопустимым".Ранее ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231127/rada-1912003454.html
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в мире, украина, россия, киев, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Зеленскому пригрозили военным переворотом после скандала с Залужным
Украинский активист Леменов: в Киеве придут к власти военные
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. К власти на Украине придут военные, с такими угрозами на своей странице в социальной сети Facebook* выступил известный прозападный активист Александр Леменов, сообщает "Страна.ua".
Так он прокомментировал слова украинского депутата от партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой о том, что главком ВСУ
Валерий Залужный должен уйти в отставку.
В Раде разгорелся скандал из-за Залужного
"В Киеве
действительно сменится власть, но не на российскую, а на военную", — написал Леменов.
По его словам, в Киеве некоторые забывают, что фронт пока еще не рушится благодаря военным, а не народным депутатам.
При этом он предрек Украине потерю территорий. "Они доиграются. Мы потеряем еще территории", — заключил Леменов.
Ранее глава комитета Верховной рады
по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный должен уйти в отставку из-за отсутствия плана действий на следующий год. По ее словам, недовольство отсутствием каких-либо конкретных планов у Залужного возникло еще летом этого года, когда началось контрнаступление ВСУ.
Представитель Владимира Зеленского
в Верховной раде Федор Вениславский
раскритиковал Безуглую, назвав ее поведение "недопустимым".
Ранее ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. Залужный сделал заявление о ВСУ