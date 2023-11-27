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ХАМАС объявило о договоренности по продлению перемирия с Израилем - РИА Новости, 27.11.2023
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19:19 27.11.2023 (обновлено: 19:59 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/peremirie-1912227680.html
ХАМАС объявило о договоренности по продлению перемирия с Израилем
ХАМАС объявило о договоренности по продлению перемирия с Израилем - РИА Новости, 27.11.2023
ХАМАС объявило о договоренности по продлению перемирия с Израилем
ХАМАС договорилось о продлении гуманитарного перемирия с Израилем, сообщило палестинское движение в Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T19:19
2023-11-27T19:59
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
египет
катар
израиль
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ТУНИС, 27 ноя — РИА Новости. ХАМАС договорилось о продлении гуманитарного перемирия с Израилем, сообщило палестинское движение в Telegram-канале."С братьями в Катаре и Египте достигнута договоренность о продлении временного гуманитарного перемирия еще на два дня на тех же условиях", — говорится в заявлении.Позднее это подтвердили в МИД Катара.Как сообщал глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван, в случае продления гуманитарного перемирия ХАМАС может отпустить еще 20 израильских заложников в обмен на 60 палестинских заключенных.В пятницу в секторе Газа вступила в силу договоренность о прекращении огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС, достигнутом при посредничестве Катара. По условиям сделки, перемирие может продлиться не более десяти дней.За первые три дня ХАМАС отпустило 40 израильтян и 18 иностранцев, которые провели в плену 50 дней. Еврейское государство за это время освободило 117 палестинских заключенных. Сейчас стороны ведут переговоры по возвращению четвертой группы израильских заложников.Всего в плену у палестинского движения могут находиться более 200 человек.Власти Израиля неоднократно заявляли, что после окончания перемирия армия продолжит усилия по уничтожению ХАМАС.
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, катар, израиль
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Египет, Катар, Израиль
ХАМАС объявило о договоренности по продлению перемирия с Израилем

ХАМАС объявило о достижении договоренности о перемирии с Израилем еще на 2 дня

© AP Photo / Fatima ShbairМашины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляются в Египет из сектора Газа через пограничный переход "Рафах"
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляются в Египет из сектора Газа через пограничный переход Рафах - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляются в Египет из сектора Газа через пограничный переход "Рафах"
Читать ria.ru в
ТУНИС, 27 ноя — РИА Новости. ХАМАС договорилось о продлении гуманитарного перемирия с Израилем, сообщило палестинское движение в Telegram-канале.
«
"С братьями в Катаре и Египте достигнута договоренность о продлении временного гуманитарного перемирия еще на два дня на тех же условиях", — говорится в заявлении.
Позднее это подтвердили в МИД Катара.
Как сообщал глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван, в случае продления гуманитарного перемирия ХАМАС может отпустить еще 20 израильских заложников в обмен на 60 палестинских заключенных.
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В пятницу в секторе Газа вступила в силу договоренность о прекращении огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС, достигнутом при посредничестве Катара. По условиям сделки, перемирие может продлиться не более десяти дней.
За первые три дня ХАМАС отпустило 40 израильтян и 18 иностранцев, которые провели в плену 50 дней. Еврейское государство за это время освободило 117 палестинских заключенных. Сейчас стороны ведут переговоры по возвращению четвертой группы израильских заложников.
Всего в плену у палестинского движения могут находиться более 200 человек.
Власти Израиля неоднократно заявляли, что после окончания перемирия армия продолжит усилия по уничтожению ХАМАС.
 
В миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЕгипетКатарИзраиль
 
 
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