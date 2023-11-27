https://ria.ru/20231127/peremirie-1912227680.html

ХАМАС объявило о договоренности по продлению перемирия с Израилем

ХАМАС объявило о договоренности по продлению перемирия с Израилем - РИА Новости, 27.11.2023

ХАМАС объявило о договоренности по продлению перемирия с Израилем

ХАМАС договорилось о продлении гуманитарного перемирия с Израилем, сообщило палестинское движение в Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T19:19

2023-11-27T19:19

2023-11-27T19:59

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

египет

катар

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ТУНИС, 27 ноя — РИА Новости. ХАМАС договорилось о продлении гуманитарного перемирия с Израилем, сообщило палестинское движение в Telegram-канале."С братьями в Катаре и Египте достигнута договоренность о продлении временного гуманитарного перемирия еще на два дня на тех же условиях", — говорится в заявлении.Позднее это подтвердили в МИД Катара.Как сообщал глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван, в случае продления гуманитарного перемирия ХАМАС может отпустить еще 20 израильских заложников в обмен на 60 палестинских заключенных.В пятницу в секторе Газа вступила в силу договоренность о прекращении огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС, достигнутом при посредничестве Катара. По условиям сделки, перемирие может продлиться не более десяти дней.За первые три дня ХАМАС отпустило 40 израильтян и 18 иностранцев, которые провели в плену 50 дней. Еврейское государство за это время освободило 117 палестинских заключенных. Сейчас стороны ведут переговоры по возвращению четвертой группы израильских заложников.Всего в плену у палестинского движения могут находиться более 200 человек.Власти Израиля неоднократно заявляли, что после окончания перемирия армия продолжит усилия по уничтожению ХАМАС.

https://ria.ru/20231127/vosstanovlenie-1912192099.html

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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, катар, израиль