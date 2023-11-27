https://ria.ru/20231127/peremirie-1912079513.html
В ХАМАС назвали условие для продления перемирия в Газе
В ХАМАС назвали условие для продления перемирия в Газе - РИА Новости, 27.11.2023
В ХАМАС назвали условие для продления перемирия в Газе
Перемирие в секторе Газа будут продлевать на день за освобождение каждых десяти заложников, заявил представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан телеканалу LBCI. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:23
2023-11-27T12:23
2023-11-27T14:03
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Перемирие в секторе Газа будут продлевать на день за освобождение каждых десяти заложников, заявил представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан телеканалу LBCI."Если ХАМАС или "Бригады Аль-Кассам" (военное крыло движения. — Прим. ред.) найдут других задержанных, перемирие будет продлеваться на день за каждых десять из них (заложников. — Прим. ред.)", — сообщил он.Представитель палестинского движения уточнил, что продление перемирия будет зависеть от количества имеющихся заложников."Мы приложим усилия, чтобы продлить перемирие, и решение о продлении или непродлении будет приниматься в зависимости от имеющегося количества заложников", — подчеркнул Хамдан.Перемирие в ГазеВ среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.Перемирие началось утром в пятницу. По условиям сделки, оно может продлиться максимум десять дней. В рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.Кроме того, за это время в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных. В первые четыре дня предполагается вернуть 50 пленных.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
https://ria.ru/20231126/osvobozhdenie-1911956570.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире, сектор газа, израиль, оон, катар, ливан
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, В мире, Сектор Газа, Израиль, ООН, Катар, Ливан
В ХАМАС назвали условие для продления перемирия в Газе
ХАМАС: перемирие будут продлевать на день за освобождение 10 новых заложников
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Перемирие в секторе Газа будут продлевать на день за освобождение каждых десяти заложников, заявил представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан телеканалу LBCI
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«
"Если ХАМАС или "Бригады Аль-Кассам" (военное крыло движения. — Прим. ред.) найдут других задержанных, перемирие будет продлеваться на день за каждых десять из них (заложников. — Прим. ред.)", — сообщил он.
Представитель палестинского движения уточнил, что продление перемирия будет зависеть от количества имеющихся заложников.
"Мы приложим усилия, чтобы продлить перемирие, и решение о продлении или непродлении будет приниматься в зависимости от имеющегося количества заложников", — подчеркнул Хамдан.
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В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара
достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
Перемирие началось утром в пятницу. По условиям сделки, оно может продлиться максимум десять дней. В рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.
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Кроме того, за это время в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных. В первые четыре дня предполагается вернуть 50 пленных.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
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