https://ria.ru/20231127/peremirie-1912079513.html

В ХАМАС назвали условие для продления перемирия в Газе

В ХАМАС назвали условие для продления перемирия в Газе - РИА Новости, 27.11.2023

В ХАМАС назвали условие для продления перемирия в Газе

Перемирие в секторе Газа будут продлевать на день за освобождение каждых десяти заложников, заявил представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан телеканалу LBCI. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:23

2023-11-27T12:23

2023-11-27T14:03

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

в мире

сектор газа

израиль

оон

катар

ливан

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Перемирие в секторе Газа будут продлевать на день за освобождение каждых десяти заложников, заявил представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан телеканалу LBCI."Если ХАМАС или "Бригады Аль-Кассам" (военное крыло движения. — Прим. ред.) найдут других задержанных, перемирие будет продлеваться на день за каждых десять из них (заложников. — Прим. ред.)", — сообщил он.Представитель палестинского движения уточнил, что продление перемирия будет зависеть от количества имеющихся заложников."Мы приложим усилия, чтобы продлить перемирие, и решение о продлении или непродлении будет приниматься в зависимости от имеющегося количества заложников", — подчеркнул Хамдан.Перемирие в ГазеВ среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.Перемирие началось утром в пятницу. По условиям сделки, оно может продлиться максимум десять дней. В рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.Кроме того, за это время в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных. В первые четыре дня предполагается вернуть 50 пленных.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.

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https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

сектор газа

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире, сектор газа, израиль, оон, катар, ливан