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Россия поприветствовала временное перемирие в Газе, заявил посол в Израиле - РИА Новости, 27.11.2023
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11:13 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/peremirie-1912054864.html
Россия поприветствовала временное перемирие в Газе, заявил посол в Израиле
Россия поприветствовала временное перемирие в Газе, заявил посол в Израиле - РИА Новости, 27.11.2023
Россия поприветствовала временное перемирие в Газе, заявил посол в Израиле
Россия приветствует временное перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС, но выступает за полное прекращение огня, заявил посол РФ в Израиле... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:13
2023-11-27T11:13
анатолий викторов
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
в мире
россия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия приветствует временное перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС, но выступает за полное прекращение огня, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24". "Что касается перемирия, мы его приветствуем. Это не то, что, конечно, нужно в этой обстановке: мы выступаем, естественно, за полное прекращение боевых действий, установление гуманитарных пауз, решение всех гуманитарных вопросов срочное и создание условий для полноценного политического диалога", - сказал Викторов.
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анатолий викторов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, россия
Анатолий Викторов, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, В мире, Россия
Россия поприветствовала временное перемирие в Газе, заявил посол в Израиле

Посол Викторов: РФ поприветствовала временное перемирие между Израилем и ХАМАС

© AP Photo / Adel HanaЗдание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа
Здание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Adel Hana
Здание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия приветствует временное перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС, но выступает за полное прекращение огня, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24".
"Что касается перемирия, мы его приветствуем. Это не то, что, конечно, нужно в этой обстановке: мы выступаем, естественно, за полное прекращение боевых действий, установление гуманитарных пауз, решение всех гуманитарных вопросов срочное и создание условий для полноценного политического диалога", - сказал Викторов.
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Анатолий ВикторовХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильВ миреРоссия
 
 
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