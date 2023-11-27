https://ria.ru/20231127/peremirie-1912054864.html

Россия поприветствовала временное перемирие в Газе, заявил посол в Израиле

Россия поприветствовала временное перемирие в Газе, заявил посол в Израиле - РИА Новости, 27.11.2023

Россия поприветствовала временное перемирие в Газе, заявил посол в Израиле

Россия приветствует временное перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС, но выступает за полное прекращение огня, заявил посол РФ в Израиле... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T11:13

2023-11-27T11:13

2023-11-27T11:13

анатолий викторов

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

в мире

россия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия приветствует временное перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС, но выступает за полное прекращение огня, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24". "Что касается перемирия, мы его приветствуем. Это не то, что, конечно, нужно в этой обстановке: мы выступаем, естественно, за полное прекращение боевых действий, установление гуманитарных пауз, решение всех гуманитарных вопросов срочное и создание условий для полноценного политического диалога", - сказал Викторов.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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анатолий викторов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, россия