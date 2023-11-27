https://ria.ru/20231127/pensii-1912227123.html
Путин подписал закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам
Путин подписал закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам - РИА Новости, 27.11.2023
Путин подписал закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает увеличение средней пенсии для получателей страховой пенсии до 22 605 рублей, а для... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T19:15
2023-11-27T19:15
2023-11-27T19:20
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает увеличение средней пенсии для получателей страховой пенсии до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости до 23 449 рублей. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Согласно подписанному документу, средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии увеличится на 1 572 рубля, а размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии по старости - на 1 631 рубль. С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что это решение коснется более 32 миллионов граждан. "Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей", - отмечал председатель ГД.
https://ria.ru/20231127/pensii-1911999426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Путин подписал закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам
Путин подписал закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам в 2024 году