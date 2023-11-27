https://ria.ru/20231127/pamyatnik-1912144643.html

Ульяновский губернатор раскритиковал снос памятника участникам ВОВ

Ульяновский губернатор раскритиковал снос памятника участникам ВОВ - РИА Новости, 27.11.2023

Ульяновский губернатор раскритиковал снос памятника участникам ВОВ

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских раскритиковал главу Мелекесского района за снос памятника участникам Великой Отечественной войны, который был... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:09

2023-11-27T15:09

2023-11-27T15:09

общество

мелекесский район

ульяновская область

алексей русских

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750318258_0:158:3183:1948_1920x0_80_0_0_0789a6d6a8c054a4a866edd2bb4eb547.jpg

САМАРА, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских раскритиковал главу Мелекесского района за снос памятника участникам Великой Отечественной войны, который был признан аварийным в 2010 году. Ранее местные СМИ сообщили, что в субботу в селе Рязаново Мелекесского района снесли памятник воинам Великой Отечественной войны. Глава районной администрации Сергей Сандрюков на заседании штаба по комплексному развитию региона сообщил, что памятник был признан аварийным и не подлежащим ремонту в 2010 году. Тогда было принято решение построить новый обелиск в центре села, который позже появился рядом с домом культуры. Полтора месяца назад на собрании с жителями администрация приняла решение о демонтаже старого монумента. "Фрагменты данного памятника будут размещены весной на сельском кладбище с увековечиванием имен и фамилий участников войны", - сказал Сандрюков. "Одно дело - 2010 год, когда еще майдана не было, когда не было специальной военной операции, когда ребята наши не гибли, защищая будущее страны. И наше время. Вы же понимаете, как это все выглядит, как это может быть воспринято в том числе и нашими недругами? Я считаю недопустимым было это делать... Сейчас сделайте проект (сквера), как только снег сойдет, нужно сразу приступить к работам по обустройству сквера памяти", - сказал Русских на заседании.

https://ria.ru/20231124/sk-1911641560.html

мелекесский район

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, мелекесский район, ульяновская область, алексей русских