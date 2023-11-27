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Ульяновский губернатор раскритиковал снос памятника участникам ВОВ - РИА Новости, 27.11.2023
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15:09 27.11.2023
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Ульяновский губернатор раскритиковал снос памятника участникам ВОВ
Ульяновский губернатор раскритиковал снос памятника участникам ВОВ - РИА Новости, 27.11.2023
Ульяновский губернатор раскритиковал снос памятника участникам ВОВ
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских раскритиковал главу Мелекесского района за снос памятника участникам Великой Отечественной войны, который был... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:09
2023-11-27T15:09
общество
мелекесский район
ульяновская область
алексей русских
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САМАРА, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских раскритиковал главу Мелекесского района за снос памятника участникам Великой Отечественной войны, который был признан аварийным в 2010 году. Ранее местные СМИ сообщили, что в субботу в селе Рязаново Мелекесского района снесли памятник воинам Великой Отечественной войны. Глава районной администрации Сергей Сандрюков на заседании штаба по комплексному развитию региона сообщил, что памятник был признан аварийным и не подлежащим ремонту в 2010 году. Тогда было принято решение построить новый обелиск в центре села, который позже появился рядом с домом культуры. Полтора месяца назад на собрании с жителями администрация приняла решение о демонтаже старого монумента. "Фрагменты данного памятника будут размещены весной на сельском кладбище с увековечиванием имен и фамилий участников войны", - сказал Сандрюков. "Одно дело - 2010 год, когда еще майдана не было, когда не было специальной военной операции, когда ребята наши не гибли, защищая будущее страны. И наше время. Вы же понимаете, как это все выглядит, как это может быть воспринято в том числе и нашими недругами? Я считаю недопустимым было это делать... Сейчас сделайте проект (сквера), как только снег сойдет, нужно сразу приступить к работам по обустройству сквера памяти", - сказал Русских на заседании.
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общество, мелекесский район, ульяновская область, алексей русских
Общество, Мелекесский район, Ульяновская область, Алексей Русских
Ульяновский губернатор раскритиковал снос памятника участникам ВОВ

Ульяновский губернатор раскритиковал чиновника за снос памятника участникам ВОВ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Ульяновской области Алексей Русских
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских раскритиковал главу Мелекесского района за снос памятника участникам Великой Отечественной войны, который был признан аварийным в 2010 году.
Ранее местные СМИ сообщили, что в субботу в селе Рязаново Мелекесского района снесли памятник воинам Великой Отечественной войны.
Глава районной администрации Сергей Сандрюков на заседании штаба по комплексному развитию региона сообщил, что памятник был признан аварийным и не подлежащим ремонту в 2010 году. Тогда было принято решение построить новый обелиск в центре села, который позже появился рядом с домом культуры. Полтора месяца назад на собрании с жителями администрация приняла решение о демонтаже старого монумента.
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"Фрагменты данного памятника будут размещены весной на сельском кладбище с увековечиванием имен и фамилий участников войны", - сказал Сандрюков.
"Одно дело - 2010 год, когда еще майдана не было, когда не было специальной военной операции, когда ребята наши не гибли, защищая будущее страны. И наше время. Вы же понимаете, как это все выглядит, как это может быть воспринято в том числе и нашими недругами? Я считаю недопустимым было это делать... Сейчас сделайте проект (сквера), как только снег сойдет, нужно сразу приступить к работам по обустройству сквера памяти", - сказал Русских на заседании.
 
ОбществоМелекесский районУльяновская областьАлексей Русских
 
 
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