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Боррель назвал создание Палестины лучшей гарантией безопасности Израиля

Боррель назвал создание Палестины лучшей гарантией безопасности Израиля - РИА Новости, 27.11.2023

Боррель назвал создание Палестины лучшей гарантией безопасности Израиля

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в статье для газеты Financial Times, что лучшей гарантией для безопасности Израиля станет учреждение... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:17

2023-11-27T10:17

2023-11-27T10:17

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в статье для газеты Financial Times, что лучшей гарантией для безопасности Израиля станет учреждение палестинского государства. "Мы должны сохранять возможность установления мира открытой. Моя недавняя поездка в регион укрепила мою убежденность в том, что лучшей гарантией безопасности Израиля является создание палестинского государства", - написал Боррель. По его мнению, чтобы предотвратить попадание сектора Газа в руки неконтролируемых вооруженных группировок, которые могут дестабилизировать весь регион, начиная с Израиля, эта "территория должна управляться государством, представляющим свой народ". "Собственная безопасность Израиля требует создания палестинского государства в секторе Газа и на оккупированном Западном Берегу, включая Восточный Иерусалим", - заявил Боррель. Он также добавил, что в краткосрочной перспективе следует избегать ослабления палестинской администрации.

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Кирилл Волков

в мире, израиль, палестина, жозеп боррель, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, евросоюз