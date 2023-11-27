https://ria.ru/20231127/palestina-1912038367.html
Боррель назвал создание Палестины лучшей гарантией безопасности Израиля
Боррель назвал создание Палестины лучшей гарантией безопасности Израиля - РИА Новости, 27.11.2023
Боррель назвал создание Палестины лучшей гарантией безопасности Израиля
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в статье для газеты Financial Times, что лучшей гарантией для безопасности Израиля станет учреждение... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:17
2023-11-27T10:17
2023-11-27T10:17
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в статье для газеты Financial Times, что лучшей гарантией для безопасности Израиля станет учреждение палестинского государства. "Мы должны сохранять возможность установления мира открытой. Моя недавняя поездка в регион укрепила мою убежденность в том, что лучшей гарантией безопасности Израиля является создание палестинского государства", - написал Боррель. По его мнению, чтобы предотвратить попадание сектора Газа в руки неконтролируемых вооруженных группировок, которые могут дестабилизировать весь регион, начиная с Израиля, эта "территория должна управляться государством, представляющим свой народ". "Собственная безопасность Израиля требует создания палестинского государства в секторе Газа и на оккупированном Западном Берегу, включая Восточный Иерусалим", - заявил Боррель. Он также добавил, что в краткосрочной перспективе следует избегать ослабления палестинской администрации.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, жозеп боррель, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, евросоюз
В мире, Израиль, Палестина, Жозеп Боррель, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Евросоюз
Боррель назвал создание Палестины лучшей гарантией безопасности Израиля
Боррель назвал независимость Палестины лучшей гарантией безопасности Израиля
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в статье для газеты Financial Times
, что лучшей гарантией для безопасности Израиля станет учреждение палестинского государства.
"Мы должны сохранять возможность установления мира открытой. Моя недавняя поездка в регион укрепила мою убежденность в том, что лучшей гарантией безопасности Израиля является создание палестинского государства", - написал Боррель. По его мнению, чтобы предотвратить попадание сектора Газа в руки неконтролируемых вооруженных группировок, которые могут дестабилизировать весь регион, начиная с Израиля, эта "территория должна управляться государством, представляющим свой народ".
"Собственная безопасность Израиля требует создания палестинского государства в секторе Газа и на оккупированном Западном Берегу, включая Восточный Иерусалим", - заявил Боррель. Он также добавил, что в краткосрочной перспективе следует избегать ослабления палестинской администрации.
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