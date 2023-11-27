https://ria.ru/20231127/ozkho-1912137580.html

Киев применял химикаты против властей новых регионов, заявил Лысогорский

Киев применял химикаты против властей новых регионов, заявил Лысогорский - РИА Новости, 27.11.2023

Киев применял химикаты против властей новых регионов, заявил Лысогорский

Украинские спецслужбы применяли токсичные химикаты против властей новых российских регионов, заявил глава российской делегации на сессии в Организации по... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:49

2023-11-27T14:49

2023-11-27T15:48

россия

киев

организация по запрещению химического оружия

в мире

гаага

кирилл лысогорский

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ГААГА, 27 ноя — РИА Новости. Украинские спецслужбы применяли токсичные химикаты против властей новых российских регионов, заявил глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский."У нас есть сведения о применении агентами спецслужб киевского режима токсичных химикатов и психотропных веществ против руководства новых субъектов, вошедших в состав России", — сказал он.По словам Лысогорского, у Москвы также есть доказательства участия США и их союзников в поставках химикатов на Украину. Он отметил, что эти вещества, включая ХСББ, передают ВСУ и воюющим на стороне Киева иностранным наемникам.В октябре Москва передала ОЗХО свидетельства того, что украинские военные применяли запрещенные вещества в зоне спецоперации. По словам постпреда России при организации, посла в Нидерландах Александра Шульгина, наличие у ВСУ и иностранных боевиков ХСББ и непосредственно гранат К-51 наглядно продемонстрировал один из видеороликов, показанных на украинском телевидении. На кадрах с этим оружием запечатлены наемники, действующие в интересах спецслужб одной из стран НАТО для организации провокаций по сирийскому сценарию.Гендиректор организации Фернандо Ариас пообещал изучить эти материалы.Москва направила в общей сложности 23 ноты в секретариат ОЗХО об использовании Киевом токсичных веществ как химоружия, но там пока не видят необходимости направлять на Украину специалистов.В Гааге проходит 28-я сессия Конференции государств — участников Организации по запрещению химического оружия. Она продлится с 27 ноября по 1 декабря.

https://ria.ru/20231116/diversiya-1909811164.html

https://ria.ru/20230630/dokazatelstva-1881442420.html

россия

киев

гаага

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, организация по запрещению химического оружия, в мире, гаага, кирилл лысогорский