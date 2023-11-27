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Киев применял химикаты против властей новых регионов, заявил Лысогорский - РИА Новости, 27.11.2023
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14:49 27.11.2023 (обновлено: 15:48 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/ozkho-1912137580.html
Киев применял химикаты против властей новых регионов, заявил Лысогорский
Киев применял химикаты против властей новых регионов, заявил Лысогорский - РИА Новости, 27.11.2023
Киев применял химикаты против властей новых регионов, заявил Лысогорский
Украинские спецслужбы применяли токсичные химикаты против властей новых российских регионов, заявил глава российской делегации на сессии в Организации по... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:49
2023-11-27T15:48
россия
киев
организация по запрещению химического оружия
в мире
гаага
кирилл лысогорский
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ГААГА, 27 ноя — РИА Новости. Украинские спецслужбы применяли токсичные химикаты против властей новых российских регионов, заявил глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский.&quot;У нас есть сведения о применении агентами спецслужб киевского режима токсичных химикатов и психотропных веществ против руководства новых субъектов, вошедших в состав России&quot;, — сказал он.По словам Лысогорского, у Москвы также есть доказательства участия США и их союзников в поставках химикатов на Украину. Он отметил, что эти вещества, включая ХСББ, передают ВСУ и воюющим на стороне Киева иностранным наемникам.В октябре Москва передала ОЗХО свидетельства того, что украинские военные применяли запрещенные вещества в зоне спецоперации. По словам постпреда России при организации, посла в Нидерландах Александра Шульгина, наличие у ВСУ и иностранных боевиков ХСББ и непосредственно гранат К-51 наглядно продемонстрировал один из видеороликов, показанных на украинском телевидении. На кадрах с этим оружием запечатлены наемники, действующие в интересах спецслужб одной из стран НАТО для организации провокаций по сирийскому сценарию.Гендиректор организации Фернандо Ариас пообещал изучить эти материалы.Москва направила в общей сложности 23 ноты в секретариат ОЗХО об использовании Киевом токсичных веществ как химоружия, но там пока не видят необходимости направлять на Украину специалистов.В Гааге проходит 28-я сессия Конференции государств — участников Организации по запрещению химического оружия. Она продлится с 27 ноября по 1 декабря.
https://ria.ru/20231116/diversiya-1909811164.html
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россия, киев, организация по запрещению химического оружия, в мире, гаага, кирилл лысогорский
Россия, Киев, Организация по запрещению химического оружия, В мире, Гаага, Кирилл Лысогорский
Киев применял химикаты против властей новых регионов, заявил Лысогорский

Делегат в ОЗХО: есть сведения о применении химикатов украинскими спецслужбами

© AFP 2023 / THOMAS SAMSONЗнак биологической опасности на двери лаборатории
Знак биологической опасности на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AFP 2023 / THOMAS SAMSON
Знак биологической опасности на двери лаборатории. Архивное фото
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ГААГА, 27 ноя — РИА Новости. Украинские спецслужбы применяли токсичные химикаты против властей новых российских регионов, заявил глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский.
«

"У нас есть сведения о применении агентами спецслужб киевского режима токсичных химикатов и психотропных веществ против руководства новых субъектов, вошедших в состав России", — сказал он.

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По словам Лысогорского, у Москвы также есть доказательства участия США и их союзников в поставках химикатов на Украину. Он отметил, что эти вещества, включая ХСББ, передают ВСУ и воюющим на стороне Киева иностранным наемникам.
В октябре Москва передала ОЗХО свидетельства того, что украинские военные применяли запрещенные вещества в зоне спецоперации. По словам постпреда России при организации, посла в Нидерландах Александра Шульгина, наличие у ВСУ и иностранных боевиков ХСББ и непосредственно гранат К-51 наглядно продемонстрировал один из видеороликов, показанных на украинском телевидении. На кадрах с этим оружием запечатлены наемники, действующие в интересах спецслужб одной из стран НАТО для организации провокаций по сирийскому сценарию.
Гендиректор организации Фернандо Ариас пообещал изучить эти материалы.
Москва направила в общей сложности 23 ноты в секретариат ОЗХО об использовании Киевом токсичных веществ как химоружия, но там пока не видят необходимости направлять на Украину специалистов.
В Гааге проходит 28-я сессия Конференции государств — участников Организации по запрещению химического оружия. Она продлится с 27 ноября по 1 декабря.
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РоссияКиевОрганизация по запрещению химического оружияВ миреГаагаКирилл Лысогорский
 
 
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