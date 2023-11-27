https://ria.ru/20231127/otstavka-1912005652.html

В партии "Слуга народа" призвали к отставке главкома ВСУ Залужного

В партии "Слуга народа" призвали к отставке главкома ВСУ Залужного - РИА Новости, 27.11.2023

В партии "Слуга народа" призвали к отставке главкома ВСУ Залужного

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный должен уйти в отставку из-за отсутствия плана действий на следующий год, заявила заместитель... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T02:19

2023-11-27T02:19

2023-11-27T05:32

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный должен уйти в отставку из-за отсутствия плана действий на следующий год, заявила заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая."Главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц", — написала она на своей странице в Facebook*.Недопустимое поведениеПредставитель Владимира Зеленского в Верховной раде Федор Вениславский раскритиковал Безуглую за слова за Зеленском.Вениславский, которого цитирует издание "Новины", заявил, что пребывание Безуглой в комитете Рады по обороне может представлять "угрозу нацбезопасности", ее поведение он назвал "недопустимым".По его словам, в условиях конфликта подобные высказывания могут иметь "крайне негативные последствия". "Поэтому я считаю, что такая деятельность, такое поведение госпожи Безуглой недопустимо, поэтому ее пребывание в комитете может представлять реальную угрозу национальной безопасности", - заявил депутат."Сменится власть"К власти на Украине придут военные, такое заявление на своей странице в социальной сети Facebook* сделал украинский активист Александр Леменов, комментируя слова Безуглой."В Киеве действительно сменится власть, но не на российскую, а на военную", — написал Леменов.По его словам, в Киеве некоторые забывают, что фронт пока еще не рушится благодаря военным, а не народным депутатам. При этом он предрек Украине потерю территорий.Сообщать правдуНаселению Украины необходимо сообщать правду о ситуации на фронте, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. Говорили же такое? Да, говорили. <…> Но это все произошло на самом деле? Нет", — отметил он.По этой причине Кривонос иронично предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сменить человека, который пишет ему несоответствующие действительности речи о ходе конфликта.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231126/trevoga-1911972668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, украина, россия, владимир зеленский, федор вениславский, сергей кривонос, вооруженные силы украины, верховная рада украины