Рейтинг@Mail.ru
В партии "Слуга народа" призвали к отставке главкома ВСУ Залужного - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:19 27.11.2023 (обновлено: 05:32 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/otstavka-1912005652.html
В партии "Слуга народа" призвали к отставке главкома ВСУ Залужного
В партии "Слуга народа" призвали к отставке главкома ВСУ Залужного - РИА Новости, 27.11.2023
В партии "Слуга народа" призвали к отставке главкома ВСУ Залужного
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный должен уйти в отставку из-за отсутствия плана действий на следующий год, заявила заместитель... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T02:19
2023-11-27T05:32
в мире
украина
россия
владимир зеленский
федор вениславский
сергей кривонос
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873874761_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0dd8dc11336cb2ceb8f60ba62b800141.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный должен уйти в отставку из-за отсутствия плана действий на следующий год, заявила заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая."Главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц", — написала она на своей странице в Facebook*.Недопустимое поведениеПредставитель Владимира Зеленского в Верховной раде Федор Вениславский раскритиковал Безуглую за слова за Зеленском.Вениславский, которого цитирует издание "Новины", заявил, что пребывание Безуглой в комитете Рады по обороне может представлять "угрозу нацбезопасности", ее поведение он назвал "недопустимым".По его словам, в условиях конфликта подобные высказывания могут иметь "крайне негативные последствия". "Поэтому я считаю, что такая деятельность, такое поведение госпожи Безуглой недопустимо, поэтому ее пребывание в комитете может представлять реальную угрозу национальной безопасности", - заявил депутат."Сменится власть"К власти на Украине придут военные, такое заявление на своей странице в социальной сети Facebook* сделал украинский активист Александр Леменов, комментируя слова Безуглой."В Киеве действительно сменится власть, но не на российскую, а на военную", — написал Леменов.По его словам, в Киеве некоторые забывают, что фронт пока еще не рушится благодаря военным, а не народным депутатам. При этом он предрек Украине потерю территорий.Сообщать правдуНаселению Украины необходимо сообщать правду о ситуации на фронте, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. Говорили же такое? Да, говорили. &lt;…&gt; Но это все произошло на самом деле? Нет", — отметил он.По этой причине Кривонос иронично предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сменить человека, который пишет ему несоответствующие действительности речи о ходе конфликта.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231126/trevoga-1911972668.html
https://ria.ru/20231126/ukraina-1911911589.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873874761_222:0:2890:2001_1920x0_80_0_0_ee0a9f2e40df6852043349ac8f6153b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, федор вениславский, сергей кривонос, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Федор Вениславский, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В партии "Слуга народа" призвали к отставке главкома ВСУ Залужного

Депутат от "Слуги народа" Безуглая потребовала отставки главкома ВСУ Залужного

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный должен уйти в отставку из-за отсутствия плана действий на следующий год, заявила заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая.
«
"Главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц", — написала она на своей странице в Facebook*.

Недопустимое поведение

Представитель Владимира Зеленского в Верховной раде Федор Вениславский раскритиковал Безуглую за слова за Зеленском.
Вениславский, которого цитирует издание "Новины", заявил, что пребывание Безуглой в комитете Рады по обороне может представлять "угрозу нацбезопасности", ее поведение он назвал "недопустимым".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
СМИ узнали об опасениях командования ВСУ из-за хода России в зоне СВО
Вчера, 19:21
По его словам, в условиях конфликта подобные высказывания могут иметь "крайне негативные последствия". "Поэтому я считаю, что такая деятельность, такое поведение госпожи Безуглой недопустимо, поэтому ее пребывание в комитете может представлять реальную угрозу национальной безопасности", - заявил депутат.

"Сменится власть"

К власти на Украине придут военные, такое заявление на своей странице в социальной сети Facebook* сделал украинский активист Александр Леменов, комментируя слова Безуглой.
«
"В Киеве действительно сменится власть, но не на российскую, а на военную", — написал Леменов.
По его словам, в Киеве некоторые забывают, что фронт пока еще не рушится благодаря военным, а не народным депутатам. При этом он предрек Украине потерю территорий.

Сообщать правду

Населению Украины необходимо сообщать правду о ситуации на фронте, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".
"У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. Говорили же такое? Да, говорили. <…> Но это все произошло на самом деле? Нет", — отметил он.
По этой причине Кривонос иронично предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сменить человека, который пишет ему несоответствующие действительности речи о ходе конфликта.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Проблема Киева не в количестве войск, а в их качестве, заявил эксперт
Вчера, 11:03
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийФедор ВениславскийСергей КривоносВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала