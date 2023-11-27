https://ria.ru/20231127/otravlenie-1912230516.html
В Подмосковье возбудили дело по факту отравления ребенка метадоном
В Подмосковье возбудили дело по факту отравления ребенка метадоном - РИА Новости, 27.11.2023
В Подмосковье возбудили дело по факту отравления ребенка метадоном
Ребенок госпитализирован в Красногорске с отравлением метадоном, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК России по Московской... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T19:44
2023-11-27T19:44
2023-11-27T19:44
происшествия
россия
красногорск
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ребенок госпитализирован в Красногорске с отравлением метадоном, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. По данным ведомства, в воскресенье в больницу родители привезли 2-летнюю девочку с плохим самочувствием. По результатам обследования в организме ребенка обнаружен метадон. "По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотиков)", - рассказали в ГСУ СК. В пресс-службе ведомства также отметили, что устанавливаются все обстоятельства, при которых вещество попало в организм ребенка, проводятся допросы, назначена экспертиза. В пресс-службе областного главка МВД РФ сообщили, что "по данному факту сотрудниками полиции проводится разбирательство, по результатам которого будет принято решение в установленном законом порядке".
https://ria.ru/20231127/uzbekistan-1912047825.html
https://ria.ru/20231121/bolnitsa-1910876557.html
россия
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происшествия, россия, красногорск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье возбудили дело по факту отравления ребенка метадоном
В Красногорске возбудили дело по факту отравления 2-летней девочки метадоном