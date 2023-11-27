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В Астрахани рассказали о состоянии пациентов, отравившихся наркотиками
В Астрахани рассказали о состоянии пациентов, отравившихся наркотиками - РИА Новости, 27.11.2023
В Астрахани рассказали о состоянии пациентов, отравившихся наркотиками
Всех пациентов выписали из отделения острых отравлений, куда они попали после приема наркотических и психотропных веществ, сообщает минздрав Астраханской... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:42
2023-11-27T11:42
2023-11-27T11:42
здоровье - общество
происшествия
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Всех пациентов выписали из отделения острых отравлений, куда они попали после приема наркотических и психотропных веществ, сообщает минздрав Астраханской области. Ранее областной минздрав сообщил, что с 17 ноября в больницу в Астрахани поступили 19 человек с признаками отравления наркотиками. В анализах у пациентов были выявлены следы метадона - крайне токсичного наркотика из группы опиоидов. "На сегодняшний день из отделения острых отравлений выписаны все пациенты. Двое продолжают лечение в других отделениях клинической больницы №3 в связи с сопутствующими заболеваниями", - говорится в сообщении. По данным полиции, всего от отравления пострадал 21 человек. Еще трое употреблявших наркотики скончались до прибытия скорой. По подозрению в незаконном сбыте наркотиков и возможной причастности к происшествию задержаны трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Один арестованы, возбуждены уголовные дела.
https://ria.ru/20231127/uzbekistan-1912047825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, происшествия, астрахань
Здоровье - Общество, Происшествия, Астрахань
В Астрахани рассказали о состоянии пациентов, отравившихся наркотиками
В Астрахани выписали всех пациентов после отравления наркотиками