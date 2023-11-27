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В Ливии заявили, что стремятся к новому этапу развития отношений с Россией - РИА Новости, 27.11.2023
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18:14 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/otnosheniya-1912214760.html
В Ливии заявили, что стремятся к новому этапу развития отношений с Россией
В Ливии заявили, что стремятся к новому этапу развития отношений с Россией - РИА Новости, 27.11.2023
В Ливии заявили, что стремятся к новому этапу развития отношений с Россией
Триполи стремится к новому этапу развития отношений с Москвой, опирающихся на прочную основу, заявил в интервью РИА Новости председатель Высшего... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T18:14
2023-11-27T18:14
в мире
ливия
триполи
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ТУНИС, 27 ноя - РИА Новости. Триполи стремится к новому этапу развития отношений с Москвой, опирающихся на прочную основу, заявил в интервью РИА Новости председатель Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Мухаммед Такала. Ранее посол России в Триполи Айдар Аганин сообщил РИА Новости, что председатель Высшего государственного совета Ливии в понедельник прибудет во главе делегации совета в Москву. Это первый визит главы заседающего в Триполи ВГС в Россию. "У нас приглашение от Совета Федерации, будет встреча с его председателем, и с заместителем МИД, и у нас будет много других встреч", - сказал Мухаммед Такала. По его словам, в ходе визита в Москву будут обсуждаться темы развития отношений между Триполи и Москвой. "Мы стремимся к новому этапу в ливийско-российских отношениях и надеемся, что в будущем возникнут отношения непрерывного общения, дружбы и отношений, построенных на прочной основе, на благо ливийского и российского народов", - заявил председатель ВГС. Высший государственный совет Ливии создан в соответствии с Ливийским политическим соглашением в 2015 году. ВГС выполняет консультативные функции и рассматривается в качестве парламентской структуры в западной части страны. На востоке Ливии действует Палата представителей (парламент), спикером которой является Агила Салех. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - признаваемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Бенгази, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
https://ria.ru/20231123/otnosheniya-1911460108.html
https://ria.ru/20230728/liviya-1886998892.html
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
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в мире, ливия, триполи
В мире, Ливия, Триполи
В Ливии заявили, что стремятся к новому этапу развития отношений с Россией

Глава ВГС Ливии: Триполи стремится к новому этапу развития отношений с Москвой

© РИА Новости / Юрий ЗининЛивия
Ливия - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Юрий Зинин
Ливия. Архивное фото
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ТУНИС, 27 ноя - РИА Новости. Триполи стремится к новому этапу развития отношений с Москвой, опирающихся на прочную основу, заявил в интервью РИА Новости председатель Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Мухаммед Такала.
Ранее посол России в Триполи Айдар Аганин сообщил РИА Новости, что председатель Высшего государственного совета Ливии в понедельник прибудет во главе делегации совета в Москву. Это первый визит главы заседающего в Триполи ВГС в Россию.
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"У нас приглашение от Совета Федерации, будет встреча с его председателем, и с заместителем МИД, и у нас будет много других встреч", - сказал Мухаммед Такала.
По его словам, в ходе визита в Москву будут обсуждаться темы развития отношений между Триполи и Москвой.
"Мы стремимся к новому этапу в ливийско-российских отношениях и надеемся, что в будущем возникнут отношения непрерывного общения, дружбы и отношений, построенных на прочной основе, на благо ливийского и российского народов", - заявил председатель ВГС.
Высший государственный совет Ливии создан в соответствии с Ливийским политическим соглашением в 2015 году. ВГС выполняет консультативные функции и рассматривается в качестве парламентской структуры в западной части страны. На востоке Ливии действует Палата представителей (парламент), спикером которой является Агила Салех.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
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