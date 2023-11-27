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Из отеля в Евпатории из-за шторма эвакуировали сто человек - РИА Новости, 27.11.2023
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01:23 27.11.2023 (обновлено: 01:37 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/otel-1912002872.html
Из отеля в Евпатории из-за шторма эвакуировали сто человек
Из отеля в Евпатории из-за шторма эвакуировали сто человек - РИА Новости, 27.11.2023
Из отеля в Евпатории из-за шторма эвакуировали сто человек
Из отеля в Евпатории эвакуированы 100 человек, курортная инфраструктура повреждена и в других районах Крыма, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T01:23
2023-11-27T01:37
евпатория
саки (крым)
судак
олег крючков
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Из отеля в Евпатории эвакуированы 100 человек, курортная инфраструктура повреждена и в других районах Крыма, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков."Сто человек (50 гости и 50 персонал) эвакуированы из отела "Рибера" в Евпатории. Все люди размещены в других гостиницах", - написал он в Telegram-канале.Крючков также добавил, что курортная инфраструктура повреждена и в других частях полуострова. Он добавил, что министерство курортов Крыма находится в круглосуточном контакте с руководством здравниц и отелей.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. В Евпатории остановили трамваи. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Также перекрыта часть трассы на побережье между городом Судак и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района. На горной трассе Симферополь - Ялта остановлена работа троллейбусов.В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех.
https://ria.ru/20231127/sochi-1912002441.html
евпатория
саки (крым)
судак
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евпатория, саки (крым), судак, олег крючков
Евпатория, Саки (Крым), Судак, Олег Крючков
Из отеля в Евпатории из-за шторма эвакуировали сто человек

Советник Аксенова: из отеля в Евпатории из-за шторма эвакуировали сто человек

© РИА Новости / Алексей Павлишак | Перейти в медиабанкШторм на Черном море в Евпатории
Шторм на Черном море в Евпатории - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Шторм на Черном море в Евпатории. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Из отеля в Евпатории эвакуированы 100 человек, курортная инфраструктура повреждена и в других районах Крыма, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
«
"Сто человек (50 гости и 50 персонал) эвакуированы из отела "Рибера" в Евпатории. Все люди размещены в других гостиницах", - написал он в Telegram-канале.
Крючков также добавил, что курортная инфраструктура повреждена и в других частях полуострова. Он добавил, что министерство курортов Крыма находится в круглосуточном контакте с руководством здравниц и отелей.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. В Евпатории остановили трамваи. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Также перекрыта часть трассы на побережье между городом Судак и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района. На горной трассе Симферополь - Ялта остановлена работа троллейбусов.
В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех.
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ЕвпаторияСаки (Крым)СудакОлег Крючков
 
 
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