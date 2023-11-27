https://ria.ru/20231127/otel-1912002872.html

Из отеля в Евпатории из-за шторма эвакуировали сто человек

Из отеля в Евпатории из-за шторма эвакуировали сто человек - РИА Новости, 27.11.2023

Из отеля в Евпатории из-за шторма эвакуировали сто человек

Из отеля в Евпатории эвакуированы 100 человек, курортная инфраструктура повреждена и в других районах Крыма, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T01:23

2023-11-27T01:23

2023-11-27T01:37

евпатория

саки (крым)

судак

олег крючков

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Из отеля в Евпатории эвакуированы 100 человек, курортная инфраструктура повреждена и в других районах Крыма, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков."Сто человек (50 гости и 50 персонал) эвакуированы из отела "Рибера" в Евпатории. Все люди размещены в других гостиницах", - написал он в Telegram-канале.Крючков также добавил, что курортная инфраструктура повреждена и в других частях полуострова. Он добавил, что министерство курортов Крыма находится в круглосуточном контакте с руководством здравниц и отелей.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. В Евпатории остановили трамваи. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Также перекрыта часть трассы на побережье между городом Судак и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района. На горной трассе Симферополь - Ялта остановлена работа троллейбусов.В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех.

https://ria.ru/20231127/sochi-1912002441.html

евпатория

саки (крым)

судак

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евпатория, саки (крым), судак, олег крючков