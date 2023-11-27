https://ria.ru/20231127/osadki-1912045874.html

В Москве с начала ноября выпало почти полторы месячные нормы осадков

В Москве с начала ноября выпало почти полторы месячные нормы осадков - РИА Новости, 27.11.2023

В Москве с начала ноября выпало почти полторы месячные нормы осадков

Почти полторы месячные нормы, 75 миллиметров, осадков выпало в Москве с начала ноября, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:46

2023-11-27T10:46

2023-11-27T10:46

погода

михаил леус

москва

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Почти полторы месячные нормы, 75 миллиметров, осадков выпало в Москве с начала ноября, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Всего с начала ноября в осадкомеры столичных метеорологов, за три с половиной дня до окончания месяца, уже попало 75 миллиметров небесной влаги, или почти полторы месячных нормы (144%)", - написал Леус.

https://ria.ru/20231127/zaderzhki-1912020727.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

погода, михаил леус, москва