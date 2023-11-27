https://ria.ru/20231127/osadki-1912045874.html
В Москве с начала ноября выпало почти полторы месячные нормы осадков
В Москве с начала ноября выпало почти полторы месячные нормы осадков - РИА Новости, 27.11.2023
В Москве с начала ноября выпало почти полторы месячные нормы осадков
Почти полторы месячные нормы, 75 миллиметров, осадков выпало в Москве с начала ноября, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:46
2023-11-27T10:46
2023-11-27T10:46
погода
михаил леус
москва
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Почти полторы месячные нормы, 75 миллиметров, осадков выпало в Москве с начала ноября, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Всего с начала ноября в осадкомеры столичных метеорологов, за три с половиной дня до окончания месяца, уже попало 75 миллиметров небесной влаги, или почти полторы месячных нормы (144%)", - написал Леус.
https://ria.ru/20231127/zaderzhki-1912020727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, михаил леус, москва
Погода, Михаил Леус, Москва
В Москве с начала ноября выпало почти полторы месячные нормы осадков
В Москве с начала ноября выпало 75 миллиметров осадков